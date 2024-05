Balkony mělnických seniorů letos opět rozkvetou. Pomoci mohou dobrovolníci

Podle majitele farmy Milana Hanče jsou sice první jahody nejdražší, ale jde o prémiovou kvalitu. „První vypěstované jahody stojí nejvíce ruční práce, jedná se o speciální sazenice a samozřejmě tomu odpovídá cena," uvedl Hanč k první úrodě, která se objevila v prodejně ve Vraňanech.

Za jeden kilogram jahod tam zákazník zaplatí 279 korun. Desítky kilových vaniček během dne nestačí zaměstnanci ani doplňovat.

Kolik za tříkilový košík?

„Potřebujeme se dostat na několik tun sklizně denně, abychom uspokojili všechny zákazníky. Během týdne začne sklizeň prvních polních jahod," řekl zemědělec a připomněl, že kvůli ztrátě části úrody ve druhé polovině dubna budou nuceni zdražit. „Zatím jsme finální cenu ještě neupřesnili, ale počítáme se zvednutím ceny u jahod o deset až dvacet procent,“ dodal. Cena za tříkilový košík by se měla pohybovat zhruba kolem šesti set korun.

Farma Hanč jedná za pěstitele jahod napříč Českou republikou s ministerstvem zemědělství a snaží se jim zajistit co nejlepší finanční podporu. „Sadů neustále ubývá, třeba i z důvodu, jako je letošní mráz. U těchto speciálních komodit je to s pojištěním složité nebo mnohdy úplně nepojistitelné," řekl Hanč, který se bude snažit, aby pěstitelé drobného ovoce dostali pokud možno co nejvyšší finanční obnos od státu, aby mohli přežít do dalšího roku, bohužel bez zisku.

Farma ve Vraňanech přišla po dubnových mrazech o úrodu jahod, pro které tam jezdí lidí už tři desítky let, zhruba ze 30 procent. Zájem lidí stoupá, a proto se nabízí otázka, zda majitelé neplánují další rozšíření. „Pracujeme na projektu, který má naši farmu rozšířit," uvedl Hanč.

Cena vyšší až o pětinu

Jak to bude se samosběry jahod? Loni byla cena za jeden kilogram vlastnoručně natrhaných plodů osmdesát korun. Už nasbíraný tříkilový košík sladkého ovoce v obchodě se pohyboval kolem 550 korun. Jaká cena letos návštěvníky farmy čeká, se ukáže během následujících týdnů. „Zatím to vypadá, že samosběry začnou v polovině května, ale termín určitě upřesníme na našich stránkách. Cena bude i zde povýšena maximálně o dvacet procent, než tomu bylo loni," dodal Hanč.