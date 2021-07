Konkrétně se jedná o opravy mezi dálničními kilometry 11,20 a 5,26 v levém jízdním pásu (pro směr na Prahu) a kilometry 5,15 a 12,12 v pravém pásu (na Ústí nad Labem).

Exit 9 vpravo zcela mimo provoz

Jako první přijde na řadu krajní polovina vozovky pravého pásu, informoval Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. „Včetně opravy vozovky větví mimoúrovňového křížení Úžice na exitu 9 obsluhujících pravý jízdní pás, opravy mostů evidenčních čísel D8-007..3, D8-009..3, D8-010..1, D8-011..3 a D8-012..1 a vybudování oplocení podél pravého jízdního pásu, které v tomto úseku doposud chybí,“ upřesnil.

S tím, že z kraje dojde na stržení drnu na svazích včetně mýcení křovin, demontáž svodidel a zábradlí, demolici betonových žlabů v koruně i zpevněného dna příkopů, odstranění krajnic i kompletní odfrézování asfaltového souvrství vozovky.

Tyto práce si v pásu pro směr jízdy na Ústí vynutily uzavřít odstavný pruh i pravý jízdní pruh s vedením dopravy v provizorních jízdních pruzích v režimu 2+1/1.Tedy s převedením levého pruhu do protisměrného pásu, a to v úseku mezi dálničními kilometry 3,2 a 12,7.

Součástí úprav provozu je také vyznačení provizorního připojovacího pruhu na exitu 9 v levém jízdním pásu (na Prahu). Naopak v pravém pásu se na mimoúrovňové křížení Úžice vztahuje kompletní uzavření větví s vyznačením objízdných tras, které řidiče směrují k jiným dálničním exitům.

„Pro směr jízdy Praha–Kralupy nad Vltavou po dálnici D8 až na exit 18 Nová Ves – s nájezdem zpět na dálnici D8 do protisměrného pásu a výjezdem z dálnice na exitu 9 Úžice. Pro směr Kralupy nad Vltavou–Ústí nad Labem nejprve po dálnici D8 ve směru na Prahu na exit 1 Zdiby s otočením zpět na dálnici D8 směr Ústí nad Labem,“ upozornil Buček na 17kilometrové zajížďky.

Přiblížení prací na týden k Praze

Práce na opravě krajní poloviny vozovky pravého jízdního pásu se chystají také v dalším úseku D8, a to mezi dálničními kilometry 2,90 a 5,15. Tam to však půjde rychleji: počítá se pouze s výměnou svrchní obrusné vrstvy. I zde se počítá s vedením dopravy v provizorních jízdních pruzích v režimu 2+1/1; s převedením provozu v levém pruhu směrem na Ústí do protisměrného pásu už na dálničním kilometru 2,6 (a s návratem rovněž na 12,7).

S vyznačováním tohoto omezení se počítá o víkendu 17.–18. července; od následujícího pondělka by zde měly začít práce na frézování asfaltu a následné pokládce nového. „Pokud vše půjde podle předpokladů, bude nová obrusná vrstva položena do konce týdne,“ uvedl Buček. Pak – konkrétně od neděle 25. července večer – by se převedení levého jízdního pruhu do protisměru mělo vrátit zpět ke kilometru 3,2.