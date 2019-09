Jak jsme žili v Československu: Konec 2. světové války

Mělnický deník vám přináší cyklus Jak jsme žili v Československu. Čtenáře zveme do novodobé historie regionu. Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992 prostřednictvím fotografií tentokrát zveme do Mělníka. Na dobových snímcích si můžete připomenout konec 2. světové války.

Sovětští vojáci v Mělníku 1945. | Foto: archiv Karla Lojky

