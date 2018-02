Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Byšicích

Střední Čechy – Pilo by sa, pilo, keby bolo za čo, uvádí známý popěvek pocházející snad z Moravského Slovácka. Středočeská písnička by však mohla časem znít poněkud falešně: „Pilo by se, pilo, kdyby bylo co. A to, prosím, řeč v tomto případě není o vodě ohnivé, nýbrž o vodě pitné.