Rodiče přicházeli většinou bez dětí, i tak byl v prvním patře kulturního domu připraven koutek s hračkami v případě delšího čekání dětí. Převážná většina žadatelů si sebou přivedla svého tlumočníka pro lepší porozumění v případě doplňujících otázek. Následující den se zápis dětí postižených válkou na Ukrajině přesunul do budovy městského úřadu na náměstí.

Na začátku června vedení města sdělilo, že pro vysoký počet přihlášek českých dětí do mateřských škol není pro uprchlické děti místo. „Celkem podalo žádost 301 dětí, z toho 277 z okolních vesnic, které svou lokalitou spadají pod Mělník. Výjimka, jež navýší kapacity ve třídách, a to na 28 dětí, umožní přijmout celkem 201 dětí. Na asi 52 spádových se vůbec nedostane, ty zbylé byly buď mladší tří let, nebo pocházely z nespádové oblasti,“ uvedl místostarosta Petr Volf (Mělničané) s tím, že se radní budou snažit situaci vyřešit, aby pokud možno vyhověli každému.

Kolik se přihlásilo dětí, není momentálně jasné a podle Volfa obdrží radnice přesný počet přihlášených v nadcházejících dnech. „Vše se bude odvíjet od počtu dětí, které dostanou odklad a nenastoupí do první třídy. „Posléze se uvidí, kolik uchazečů může zařízení nabrat. Rádi bychom vyhověli všem, ale ne vždycky to je reálné,“ dodal místostarosta.