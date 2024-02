/FOTO, VIDEO/ Školákům a studentům škol na Mělnicku začínají jarní prázdniny. Jak zabavit v týdnu od 19. do 25. února děti, které nečeká pobyt na horách a zůstávají doma? Kdy a kam v Kalupech nad Vltavou, Mělníku a Neratovicích za sportem na ledě i ve vodě nebo do kina a na další místa.

Veřejné bruslení v Kralupech nad Vltavou. | Video: Alena Hedvíková

Kralupy nad Vltavou

zimní stadion

veřejné bruslení od pondělí 19. do pátku 23. února 10.30 – 12.00

sobota 24. února 14.30 – 16.30

neděle 25.února 14.00 - 16.00 za kolik: (ceny o prázdninách) 90 korun/dospělý, 40 korun/dítě do 12 let, zdarma/dítě do 6 let, 10 korun/doprovod

kino Vltava



čtvrtek 22. února od 14.30 Wonka rodinný film, v rámci Kina senior

čtvrtek 22. února od 17.00 Noemova archa, animovaný film

sobota 24. února od 14.30 Vynálezce, animovaný film

neděle 25. února od 14.30 Noemova archa, animovaný film

za kolik: 140 korun

plavecký bazén pondělí 19. února 10:00 – 18:00

úterý 20. února 10:00 - 15:30, 17:00 - 20:00

středa 21. února 10.00 – 14.00, 15.00 – 18.00

čtvrtek 22. února 10.00 – 15.30, 17.00 – 20.00

pátek 23. února 9.00 – 21.00 (malý bazén 14.00 – 21.00)

sobota 24. února 10.00 – 20.00

neděle 25. února 10.00 – 19.30 za kolik: (90 minut, malý a velký bazén) 100 korun/dospělý, 30 korun/dítě do 6 let, 60 korun/dítě do 12 let, 70 korun/důchodce, lze si vybrat i z několika verzí zvýhodněného rodinného vstupného

městská knihovna, dětské oddělení

(četba, připojení k internetu, deskové hry ve studovně, o jarních prázdninách rozšířená otevírací doba)

pondělí 19. února 12.30 – 17.00

středa 21. února 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.30

čtvrtek 22. února 12.30 – 17.30

pátek 23. února 12.30 – 17.00

Mělník

zimní stadion

veřejné bruslení sobota 24. února 10.30 – 12.00 za kolik: 60 korun zimní stadion

školička bruslení středa 21. února 15.45 – 16.45

neděle 25. února 9.00 – 10.00 za kolik: 130 korun

knihovna

děti a mládež jsou v knihovně vítány každé odpoledne v souladu s otevírací dobou knihovny (četba, připojení k internetu, deskové hry, stolní tenis)

pondělí 10.00 – 18.00

úterý 8.00 – 17.00

středa 10.00 – 18.00

čtvrtek 8.00 – 17.00

klub pro děti: pondělí až středa 13.00 – 15.30

plavecký bazén pondělí 15.00 – 21.00'

úterý 15.30 – 21.00

středa 15.00 – 21.00

čtvrtek 15.00 – 21.00

pátek 15.00 – 21.00

sobota 13.00 – 21.00

neděle 13.00 – 20.00 za kolik: 1. hodina 90 korun, další hodina 50 korun/děti do 25 let, důchodci od 63 let, 1. hodina 110, další hodina 60/dospělí od 15 let

Masarykův kulturní dům

neděle 25. února od 16.00 Tonda, Slávka a kouzelné světlo, animovaný film (v dibvadelním sále, v rámci Film Mekuc)

za kolik: 120 korun

Neratovice

dům dětí a mládeže pondělí 19. února – pátek 23. února herna otevřena 8.00 – 16.00

kino

sobota 24. února 15.00 Nerozlučná dvojka, animovaný film

za kolik: 140 korun

neděle 25. února od 15.00 Noemova archa, animovaný film

za kolik: 130 korun

komorní divadélko Lípa sobota 24. února 15.00 Soví pohádky, loutkové představení za kolik: 70 korun

plavecký bazén



pondělí 19. února 10.00 – 21.00

úterý 20. února 10.00 – 21.00

středa 21. února 12.00 – 21.00

čtvrtek 22. února 12.00 – 19.30

pátek 23. února 10.00 – 21.00

sobota 12.00 - 20.00, neděle 10.00 - 20.00

Za kolik: 75 minut - 110 korun/dospělý, 90 korun/děti, studenti, důchodci, 135 minut – 140, 115 korun

knihovna, oddělení pro děti a mládež pondělí 9.00 – 18.00

úterý 13.00 – 17.00

středa 13.00 – 17.00

čtvrtek 13.00 – 18.00

pátek 13.00 – 17.00

zimní stadion

zatím termíny nezveřejněny