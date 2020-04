V tůních už jsou vidět čolci obecní i horský, různé druhy skokanů a ropuch. Jejich vajíčka jsou ve vodě rozpoznatelné. Skokani je kladou do kulovitých rosolovitých útvarů a ropuchy zase do provazců. Zato čolčí vajíčka není možné jen tak objevit na první pohled. Čolci je pečlivě lepí na stébla vodních rostlin, kolem kterých ještě vajíčka ohnou. Zárodky jsou tak lépe chráněny a mohou se vyvíjet v bezpečí.

Krásné fotografie z přírody pořídila Marcela Holubová při své pravidelném monitoringu. „Práce muzejního přírodovědce je velmi pestrá a v každém ročním období je potřeba provádět terénní monitoring a zaznamenávat zjištěné druhy rostlin a živočichů,“ vysvětluje muzejní přírodovědkyně. „V současné době probíhá mapování a monitoring jarních druhů. Na známých lokalitách se zjišťuje početnost zvláště chráněných rostlin, např. koniklece lučního nebo hlaváčku jarního. Sleduje se nyní i výskyt a početnost živočichů, kteří nebyli přes zimu aktivní (obojživelníci, plazi, někteří savci) nebo ji trávili v oblastech pro ně příznivějších jako ptáci,“ doplňuje Marcela Holubová.

Veškerý monitoring a mapování doprovází pořizování obrazové dokumentace. Pořizování fotografií není nijak náročné, náročné je rostliny nalézt. U živočichů je to ovšem těžší a občas hraje roli náhoda, kdy pozorovatel přijde na místo, kde by se živočich mohl vyskytovat a rovnou na něj narazí. Jindy je to dlouhé čekání v úkrytu.

Takto posbíraná data jsou ukládána do Nálezové databáze ochrany přírody, do které má v omezené míře přístup i veřejnost, ale především odborníci. Svou činnost přírodovědec prezentuje formou přednášek, exkurzí a výstav. Vzhledem k současné situaci bylo konání některých tradičních akcí, které souvisí s přírodovědou, zrušeno. „Doufejme, že příští rok už bude situace pro přírodovědné akce příznivější a podaří se uskutečnit třeba exkurzi za bobrem, soví noc nebo výstavu Jedu v jedu o rostlinných a živočišných jedech v přírodě,“ přeje si Marcela Holubová.