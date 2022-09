Problémem se už zabývá radnice. „Uzavřením plaveckého bazénu jsme získali čas na vyřešení financování provozu,“ říká místostarosta Libor Lesák (za ODS). „Pokud jde o wellness zónu, bude třeba rozhodnout, zda například saunu pouštět, protože její provoz je energeticky náročný. Potom, co stát zastropoval ceny energií, doufáme, že nebude nutné dělat větší opatření,“ dodává Lesák.

Další wellness – saunu provozuje nájemce na zimním stadionu v Lobečku. „Právě čekám na vyjádření, protože město nemá zafixované ceny energií. Už jsem byla nucena zdražit o třicet procent a ceny jsou tak šílené, že o dalších třicet procent budu muset znovu navyšovat,“ uvedla provozovatelka sauny Iva Nemešová.

Už teď vychází pro dospělého člověka vstup do sauny na 220 korun. Důchodci zaplatí 180 korun a děti do deseti let sto korun. Podle Nemešové není jisté, zda při vyšších cenám bude schopna nadále wellness provozovat.

Rekonstrukce plavecké haly začala v květnu letošního roku a podle radních se jedná se o nejnáročnější stavební i finanční akci města tohoto roku. Třetí a poslední etapa oprav má vyjít na 34 milionů korun.

„Rekonstrukci uspíšil havarijní stav bazénové vany, která má být vyměněna za nerezovou. V plánu je oprava původních dětských šaten a také nemalé množství technologií, včetně vzduchotechniky. Kompletní výměnou projde technologie, která náleží k velkému bazénu, tedy filtrace, čerpadla, akumulační jímka i potrubí,“ upřesnil kralupský místostarosta Vojtěch Pohl (Nová Vlna). Dohromady se investice vyšplhala k částce sto milionů korun.

V rámci rekonstrukce byly v září dokončeny všechny bourací práce. „Objednané máme všechny možné dodávky – vzduchotechniku, nerezovou vanu, obklady i dlažby. Zastupitelstvo by mělo schválit případnou výměnu světel nad bazénovou halou, která není v projektu. V případě schválení se investice vrátí do tří let,“ uvedla Marcela Hořčičková, vedoucí odboru realizace investic.

Znovuuvedení do provozu je závislé na rychlosti kolaudačního řízení. Podle Hořčičkové jsou úředníci zavaleni prací, proto je reálný termín otevření v únoru příštího roku.

