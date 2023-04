/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jediná pošta v celém městě. To bude už od letošního léta realita v Kralupech nad Vltavou i v Mělníku. Česká pošta zveřejnila seznam tří set poboček v celém Česku, které v rámci úspor zruší. A tři z nich se nacházejí na Mělnicku.

Pošta v Mělníku | Video: Deník/Alena Hedvíková

Na seznamu se objevily dvěs pobočky na Mělníku - v Nemocniční a Českolipské ulici. Lidé, co dojížděli dříve na uvedená místa, budou mít od července pouze jedinou možnost, a to navštívit přepážky v Tyršovy ulici. Tím hrozí zvýšení provozu v centru města. "Centrum nemá už tak dostatek míst k parkování a nejsem si jist, zda je na hlavní pobočce i dostatek přepážek. Hrozí přetížení," řekl radní pro dopravu Jindřich Špergl (TOP 09), který plánuje v nejbližší době zjistit, jestli existuje nějaká možnost, jak zachránit alespoň jednu ze dvou rušených poboček.

Kralupy nad Vltavou přijdou o pobočku v Lobečku, která sídlí na náměstí Jaroslava Seiferta. A ani zde není vedení města nadšeno.

"Nejdříve nám zrušili provoz v sobotu. To bylo vysvětleno grafem, který ukazoval na velmi nízkou návštěvnost hlavní pobočky v Kralupech. Zrušení pošty v Lobečku znamená především komplikaci pro seniory, kteří budou muset přejíždět přes most MHD. Z našeho hlediska to určitě nevnímáme jako pozitivní krok," sdělil redakci Deníku starosta města Libor Lesák (za ODS).

Lidé se ke ztrátě poboček staví různě. Například Radim Soudský z Kralup nad Vltavou situaci chápe. "Ztráta 1,8 miliardy ročně, kterou nikdo z předchozích vlád neřešil není zanedbatelná a proto rozumný člověk musí pochopit, že nějaká opatření se musela udělat. A jako každá úsporná opatření si najdou své odpůrce, to je naprosto normální," sdělil.

Jiní doufají v posílení provozu zbylé pobočky. "Já doufám, že alespoň posílí otevírací dobu pošty v Nerudově. Však tam nemusí být čtyři přepážky celý den. Používám hlavně zásilkovnu, je to pohodlnější, ale občas se hodí i ta pošta," uvedla Veronika Holá.

Více reakcí místních najdete ve videoanketě u článku.

Jedna pobočka v Neratovicích zůstává

Jediné město, kterého se redukce poboček netýká, jsou Neratovice. Ty totiž už mají pouze jedinou pobočku - v Mládežnické ulici. Od léta se tak počet poboček ve třech největších městech na Mělnicku srovná.

Tyto pobočky zruší Česká pošta ve Středočeském kraji:

Benátky nad Jizerou 2, 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4, Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2, Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3, Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5, náměstí Svobody 1518, Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6, Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kolín 3, Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02

Kralupy nad Vltavou 3, nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Kutná Hora 4, U Radnice 1, Kaňk, PSČ 284 04

Kutná Hora 6, Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 284 01

Kutná Hora 3, Zámecká 167, Sedlec, PSČ 284 03

Mělník 3, Českolipská 1112/21, Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4, Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2, Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3, Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2, Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4, Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5, Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3, Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2, Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01

Zruč nad Sázavou 3, 1. máje 9, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22