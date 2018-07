Jedno dvě? Dva půllitry prý rozhodně neuškodí

Mělnicko /ANKETA/ – Jedno pivko neuškodí. Navíc když máte v nohách desítky kilometrů na kole. A konec konců na to pivko se přece po kole těšíte. A k vodě pivo patří také. Nebo snad ne?

Na pivo v těle cyklistů, lyžařů i vodáků jsou různé názory. Nicméně většina z oslovených se shoduje na tom, že jedno dvě neuškodí. Vyjet si totiž na cyklistickou projížďku a na závěr si nedat své „jedno dvě“, to je v podstatě jako káva po obědě bez zákusku. Něco tomu sportovnímu výkonu bez piva by chybělo. „Já si to pivo prostě dám. Ať jedu sama, nebo s partou okruh lesem, tak se končí v hospodě, tak musím doplnit energii,“ říká například redaktorka Boleslavského deníku Marie Marková, která jezdí takzvaně na pohodu. Naproti tomu bývalá mluvčí pražské zoologické zahrady a nyní redaktorka webu a sociálních sítí Českého rozhlasu Region Jana Myslivečková říká rezolutně: „Já to mám jasné. Bez alkoholu všechny skupiny.“

Cyklisté v tom mají samozřejmě jasno. „V pivu jsou cukry, minerály. Jedno dvě piva u cyklisty nic nezkazí,“ říká jasně Antonín Ungermann, bývalý cyklokrosový reprezentant.

Další bývalý reprezentant v cyklokrosu, dnes trenér mládežníků v cyklistickém IVAR CS Author Teamu Václav Ježek jeho slova potvrzuje. „Pět šest piv považuji za blbost, ale jedno dvě, myslím neuškodí. Navíc je to taková tradice vydat energii a pak se napít. Myslím si, že takový zákaz spousta lidí stejně nebude respektovat.“

Petr Klouček, bronzový medailista z mistrovství světa v cyklokrosu z roku 1983, se netají, že pro úplný zákaz není. „Jsem pro, aby si cyklista jedno dvě dal. Cyklista tím není na cestě nebezpečnější. Vypít deset piv a pak jet na kole ale považuji za nesmysl. To si je můžu vypít až doma, nebo zajít do hospody pěšky.“

Amatérský cyklista, lyžař a profesionální fotograf z Mnichova Hradiště Václav Vopat si klidně pivo vypije. „Pivo prostě ke kolu patří. Ujedete 50 až 70 kilometrů, pak posedíte s kamarády, dáte jedno dvě, něco k jídlu a jedete domů. V tom vážně nevidím problém. V zimě rád běžkuji a tam to pivo nevadí, ale na sjezdovkách bych ho asi netoleroval. Tam nahoře je každý hrdina a po pivu ztratí lyžař zábrany a pouští se dolů rychleji, než by asi bylo zdrávo. Na svahu mít takzvaně pod čepicí je problém. Na kole je zákaz dát si pivo ale blbost.“

Manažer cyklistického týmu a podnikatel Josef Hladík tvrdí: „Cyklisté objedou pár kilometrů, rodinka se sveze a pak si dají něco dobrého k jídlu a k tomu pivko. Tak to prostě je. Samozřejmě ale nepodporuji myšlenky na jízdu na kole ve chvíli, kdy se cyklista po silnici motá.“

Hladíkova manželka Jana, bývalá mistryně republiky v cyklokrosu, na horských kolech, v silničním závodě i na dráze, nyní podnikatelka, zastává názor, že pivo na kole neuškodí. „Jsem pro, aby byla určena maximální hladina alkoholu v krvi, nějak kolem nula celá dva. U někoho to je jedno pivo, u jiného dvě. U lyžařů je to ale jiné, tam na tom svahu bych asi byla pro zákaz.“

Rozhlasový moderátor Pepa Podolák by pivo povolil, ale s výstražným prstem. „Každý si naloží, kolik unese. Někdo přecení síly a skončí to katastrofou. Následně, po požití čehokoliv s důsledkem na zdraví a majetku, bych trestal nekompromisně a velmi tvrdě. Ale to, že si někdo na vodě dá tři piva, bych neviděl jako problém. S ohledem na chování a morálku vrcholných politiků je to jen marginálie.“

Romana Staffenová z Loukova u Mnichova Hradiště, pracující v sociální sféře, říká: „Jedno či dvě pivka nejsou problémem, ale v Čechách je spíš problém, že ne všichni zůstanou u jednoho či dvou. I přes zákaz to bude spousta lidí porušovat. Kolik lidí jezdí pod vlivem alkoholu a drog autem?“

I veteránský sportovec a pořadatel tenisových turnajů z Mladé Boleslavi Jiří Kukla není proti osvěžení pivem. „Já pivo nepiju, ale jedno dvě neuškodí.“

Že to ale jde bez piva, potvrzuje zase Jana Hebelková, manželka hudebníka. „Ač lyžuji a jezdím na kole, tak pivo nechci.“

Lehce s úsměvem říká ornitolog z Kněžmostu u Mnichova Hradiště Pavel Kverek: „Když si vzpomenu na pana doktora, jak se po těch laciných panácích v poslanecké kantýně dokázal přečasto zpráskat, neřešil bych pivo „za hůlkami“ či v sedle koně. Ostatně, kdo jim dá za jízdy dýchnout, dokáže si to někdo v reálu představit?“

A svým způsobem, s ironickým úsměvem, to komentuje zpěvák Luboš Rosenkranz zpívající písně Jiřího Schelingera: „Osobně bych ještě zakázal dát si pivo či jiný alkohol chodcům, plavcům, horolezcům, muzikantům a chalupářům. U všech jmenovaných hrozí, že si ublíží nebo zraní někoho ve svém okolí. Sbohem, selský rozume. Vítejte u nás v Kocourkově.“

Jana Hladíková ale vážně poukazuje na důležitou věc. „Nyní každý řeší jedno dvě piva vypitá cyklistou. Tvrdí se, že je to nebezpečné a že cyklista ohrožuje druhé. Tvrdím však, že tohle se řeší na úkor bezpečnosti. Místo piva by se totiž mělo začít urychleně jednat o povinném používání přilby za jízdy. To považuji za mnohem závažnější problém, ne nějaké jedno pivo,“ dodává Jana Hladíková.