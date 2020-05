Kromě stavby nových mostů je součástí úprav i prohloubení dna a oprava hořínského zdymadla. Konstrukce mostu v Lužci nad Vltavou má rozpětí 25 metrů a váží 134 tun. Usazoval ji největší mobilní jeřáb v České republice.

Ačkoliv by vlaky po mostu měly projet už za dva měsíce, nebude zcela dokončený. Další rok bude takzvaný zkušební provoz, kdy se bude osazovat technologie zdvihání, uvedl Petr Sodomka ze zhotovitelské společnosti Strabag.

Nad vltavskou vodní cestou už jsou také osazené nové silniční zdvižné mosty ve Vraňanech, Lužci nad Vltavou a v Hoříně, kde je most součástí zdymadla. Zdvihání všech mostů bude řízeno z Hořína. Na konci letošního roku by měly být osazeny nové mosty v Zelčíně a ve Vrbně, které ale nebudou zdvižné.

Vodní cesta mezi Prahou a Mělníkem bude mít po úpravách podjezdnou výsku sedm metrů, nyní je to 4,5 metru. Projedou tak i velké osobní lodě a nákladní lodě s kontejnery. Dno bude prohloubeno na 2,2 metru, umožní to mimo jiné na nákladní lodě dát o 40 procent těžší náklad než dosud.

"To samozřejmě povede k tomu, aby lodní doprava byla více konkurenceschopná oproti dopravě silniční," dodal Bukovský. Mělo by to mimo jiné i ulehčit velmi vytíženým středočeským silnicím. Kompletně by měly být všechny práce na vltavské vodní cestě dokončeny v roce 2022. Náklady dosáhnou přibližně 1,8 miliardy korun.