Ježíšek naděloval v azylovém domě

Mělník - Vánoční čas je možné si prodloužit na výstavě Vánoční ozdoby, která je instalovaná ve velkém sále Regionálního muzea Mělník a trvá do neděle 7. ledna. Tradiční vánoční výstava je věnována fenoménu zdobení vánočního stromečku a zavede návštěvníky do historie zdobení do konce 19. a začátku 20. století. Na výstavě jsou velmi vzácné exponáty vatových ozdob, které byly muzeu zapůjčeny. Výstavou provádí fundovaná průvodkyně, která návštěvníky provede i výstavou Z historie železnice aneb železniční hračky. Nejstarší mašinka pochází ze 40. let 20. století.