Měnicko- Zavřete krám, vyzvala Asociace podnikatelů a živnostníků hostinské k symbolickému protestu proti systému elektronické evidence tržeb (EET), která v prvním prosincovém dni zahájila ostrý provoz. Většina hostinských na Mělnicku však své podniky dnes nezavře. Příčinou ale není nadšené přijetí EET. Nemohou si to dovolit.

Pokladna EET. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Máme nejvíce obědů, protože jsou řízky, to bychom přišli o hodně peněz," říká Marie Šulcová z hospody U Šulců v Ovčárech.

Stejně je na tom Pavel Havel ze Sport clubu Libiš. „Kdybych nerozvezl obědy, zákazníci by mi utekli k někomu jinému," vysvětluje.



Shodují se přitom, že pokud by měli podnik, kde by se jen popíjelo, protest proti EET by podpořili.



Některé hospody už mají elektronické kasy delší dobu a trénují. „Nadávám u toho jako špaček," přiznala Marie Šulcová z ovčárské hospody, podle které bude systém zdržovat obsluhu i hosty. „Manžel, který je na place sám, bude stále běhat k pultu, kde máme kasu, a vracet se ke stolům s účtenkami. Už jsme to zkoušeli a lidi nadávali, že musí čekat," vypráví.

Libišský Pavel Havel to vidí stejně: „Hosté budou naštvaní. Nedokážu si představit, jak to zvládneme na plesech, kde bývá čtyři sta lidí."

Končí dříve

V Ledčicích se spuštěním systému EET včera hospoda skončila. „Stejně bych za měsíc zavřel, jsem v penzi a počítal jsem, že to dotáhnu jen do konce roku. Kvůli EET je to rychlejší," vysvětluje hostinský Stanislav Klement.



Zda se bude čepovat v mělnické hospodě U Trnků, nebylo ještě den před prvním prosincovým dnem jisté. „Nedodali mi objednanou pokladnu," stěžuje si Vladimír Trnka, „když nepřijde, musím nechat zavřeno, protože už bez ní nesmím kasírovat."

Přestože na kasu čeká jako na smilování, nadšený z ní není. Stejně jako další hostinští se obává, že hosté budou otrávení z delšího průběhu placení účtů.

Obrovská pokuta

Čas ale zdaleka není ten největší problém. „Jsme zodpovědní úplně za všechno. Ve chvíli, kdy se doklad z jakéhokoli důvodu neodešle a já to nezjistím, tudíž do lhůty nevyřeším, hrozí mi obrovská pokuta," vysvětluje Jaroslav Čadil z hospody ve Lhotce. Stejně jako ostatní podnikatelé přitom netuší, zda je kasa, kterou si koupil, kvalitní. „Firem, které je nabízejí, je hodně, všechny se vyrojily v poslední době a nikdo s nimi nemá zkušenosti. A nevíme, jaká bude jejich podpora při případných problémech," dodává.



Sám se snažil na EET připravit předem. Přes slibovanou podporu státu si ale informace musel shánět sám. „Ministerstvo sice spustilo infolinku, tam vás ale odkážou na internetovou poradnu. Posílal jsem tam před časem několik dotazů a dodnes mi nikdo neodpověděl," říká Jaroslav Čadil.



„Vyhodil jsem deset tisíc za krám, který nepotřebuji," hodnotí kasu Petr Vacek z hospody V Zatáčce v Tišicích, která bude zítra na protest proti EET symbolicky na chvíli zavřená. Domnívá se, že elektronické kasy měli mít jen podnikatelé s vyšším obratem, aby kvůli nim nezanikaly hospůdky s nízkými obraty v nejmenších vesnicích.



Další hostinští jsou nespokojeni s tím, že jsou jako první na ráně a stali se nedobrovolnými průkopníky EET. „Pokladny mohou být, ale mělo by se všem měřit stejným metrem, všichni měli začít ve stejnou dobu," vadí Pavlu Havlovi z libišské hospody, „po nás teď šlapou, za čas ale mohou zjistit, že to byl špatný nápad a EET zrušit. My už jsme ale do pokladen vrazili peníze."