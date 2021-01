Legendární „muchomůrka“ byla postavena někdy kolem roku 1930 – a asi po roce k ní přibylo i elegantní a obdivované krmítko ve tvaru horské chalupy. „Muchomůrka pak prošla několika opravami, ale vydržela; krmítko takové štěstí nemělo,“ připomněl Říha.

Minulost místa zná do detailu – vždyť v září 2010 jako redaktor Mělnického deníku informoval o tom, co je nového. A že bylo o čem psát! Vlastně už od července. Tehdy obří „houbu“, červený klobouk s bělostnými puntíky na bílé noze sklátil k zemi silný vítr, protože noha podlehla zubu času. Ztrouchnivěla; s přispěním červotoče i dřevokazných hub. Muchomůrka tak musela na zásadní opravu do truhlárny.

Deset let se čekalo

Výsledek ozdravné kúry lidé chválili. Místní však věděli, že pořád něco chybí. I Říha. „Už před deseti lety, když jsem vyráběl roubenku pro ptáčky, která stojí na začátku Debře, jsem si říkal, že jednou snad zvládnu vrátit i krmítko k muchomůrce. A zrovna teď na Nový rok jsem si dal "předsevzetí", že to bude konečně letos,“ připomněl, jak se zrodil nápad zhotovit nové (či staronové) krmítko.

Opravdu to nebyl okamžitý nápad. Ostatně: na jeho naplnění bylo třeba počkat tři týdny… „Zabralo mi sice skoro všechen volný čas od začátku roku, ale je tam,“ konstatoval Říha.

Pro další půlstoletí?

Výrobce věří, že místním – a snad i lidem z okolí – nabízí novou příležitost k procházce do kokořínských lesů; ideálně s kapsami plnými zrní. A doufá, že nové krmítko bude mít trvanlivost nejméně takovou jako to původní: bezmála půl století. Originál z počátku 30. let prý totiž zřejmě zůstával na svém místě ještě koncem 70. let. „Snad je nikdo nebude ničit jako informační cedule, které jsme instalovali před pěti lety,“ poznamenal Říha – s nadějí i steskem současně.

Že dobře ví, o čem hovoří, připomíná i jeho závěrečná poznámka, určená zvláště motorkářům. Či spíše příznivcům motocyklové historie. „Ta červená je podle československé státní normy 8850 na staré jawy,“ upozornil Říha, že nejde o odstín jen takový nějaký halabala obyčejný.