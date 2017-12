K vodě se dá zajít i o Vánocích

Neratovice – Čekání na Ježíška si mohou děti zkrátit návštěvou plaveckého bazénu. Ten v Neratovicích bude mít otevřeno i na Štěpána.

Krytý bazén v Neratovicích v uplynulých čtyřech letech prošel rekonstrukcí. Ta přinesla modernizaci zázemí pro návštěvníky a vytvoření nového pokladního systému. Maximální kapacita bazénu je 180 osob. Nechybí tu sauna, vířivka ani nejoblíbenější dětská atrakce – devadesátimetrový tobogán. Využít lze posilovnu, zajít si na masáž, nebo se zapsat do plavecké školy. Jak napovídá název, je určena zejména k organizované výuce škol. Dopoledne tak bazén využívají MŠ a ZŠ v rámci povinné výuky tělesné výchovy. Odpoledne se v něm konají kurzy pro veřejnost, ať už je to individuální výuka pro plavce i neplavce, plavání rodičů s dětmi či plavecké zdokonalování pro děti různého věku.

„Novinkou od příštího školního roku bude speciální výukový plán pro děti, které se extrémně bojí vody,“ říká Eva Janovská.

Vedoucí plavecké školy dodává, že se jedná v podstatě o individuální přístup instruktor – dítě. „Při výuce vycházím ze svých mnohaletých zkušeností a mohu potvrdit, že se tento způsob výuky velmi osvědčil. Vždyť cílem plavecké školy je nejen děti naučit základům plavání, ale zejména to, aby měly k vodě kladný vztah,“ říká Janovská.



Vyrazit si zaplavat do neratovického bazénu můžeme před i mezi vánočními svátky. Ve dnech 23.- 25. prosince má však zavřeno. O druhém vánočním svátku, v úterý 26. prosince, bude otevřený od 15 do 20 hodin, ve dnech 27. – 30. 12. od 12 do 20 hodin a v neděli 31. 12. 2017 od 10 do 14 hodin.