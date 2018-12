K významnému výročí cukrovaru byly vyrobeny unikátní homole a kostky cukru

Mělník – Mělnický osvětový a okrašlovací spolek nechal vyrobit upomínkové předměty ve tvaru homole cukru a kostky cukru k významnému výročí místního cukrovaru. Mělnická homole je vysoká deset centimetrů a jedna kostka mělnického cukru má rozměry 10x10x10 centimetrů a váží jeden kilogram.

„Tyto unikátní sběratelské suvenýry byly vyrobeny ručně na zakázku přímo v mělnickém cukrovaru. Jedná se o limitovanou edici a v prodeji je pouze 100 kusů homolí a 100 kusů kostek cukru,“ sdělil Martin Klihavec, mělnický kronikář a předseda Mělnického osvětového a okrašlovací spolku. Homole i kostka cukru jsou v prodeji v Turistickém informačním centru.

Mělnický cukrovar byl postaven a zprovozněn v roce 1869 a v roce 2019 uplyne od jeho existence 150 let. Byl původně malým závodem na výrobu surového cukru a jeho zakladateli byli místní sedláci a živnostníci. V letech 1920 až do 90. let patřil cukrovar mezi pět největších cukrovarů. Svými výrobky, zejména různými druhy a velikostmi kostkového cukru a krystalu se proslavil prakticky po celém světě a vývoz tvořil každoročně více než polovinu výroby.

Po roce 1989 byl mělnický cukrovar součástí prvních uskutečněných privatizací a stal se hlavní výrobní jednotkou Pražské cukerní společnosti, a.s. V roce 2004 započala celková rekonstrukce a modernizace mělnické balírny a dnes představuje největší závod svého druhu v Evropě na východ od německých hranic.

Marta Dušková