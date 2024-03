Z ulice Pod Vrchem zmizelo šest vzrostlých smrků. Místo nich město vysázelo 18 keřů šeříku obecného. Podle tamních obyvatel se motorové pily pustily do jehličnanů v dobrém stavu a ty, které na pohled působí naopak nebezpečně, zůstaly na místě. „Koukala jsem na kácení se slzami v očích. Vůbec nerozumím tomu, proč musely jít k zemi zdravé stromy," posteskla si Dana Müllerová, která v ulici žije už desítky let.

Kokořínská, Na Průhoně, Chloumecká, Pod Vrchem, Na Ráji, mezi Blaty a Velkým Borkem, Smetanova, K Mostu, Pražská, Krombholcova a Fibichova, park Brabčov, sad Na Ráji a Chloumek. To jsou místa, kterých se týká letošní zelený projekt. A Deník ví, jaké stromy a keře se tam nově objeví.

Technické služby, pod které revitalizace mělnické zeleně spadá, mají na všechny stromy určené ke kácení pravomocné rozhodnutí vydané státní správou. Deníku to potvrdil ředitel Jan Rohlík s tím, že dokonce nebylo povoleno kácení některých ze stromů, které měly ustoupit nové výsadbě.

Mělník dostal na obnovu zeleně na třinácti místech ve městě desetimilionovou dotaci. Jde o největší revitalizaci tohoto typu v novodobé historii města. Vysazeno přitom bude výrazně více stromů, než padne.

Sedm set nových stromů

„Celkem plánujeme zasadit přes sedm set nových stromů a dva tisíce nových keřů. To je akce, která nemá obdoby," poznamenal ředitel technických služeb.

Přesto se záměr některým lidem nelíbí. „Peníze jsou sice fajn, ale je důležité si udržet zdravý rozum a neničit zdravé dřeviny. Přijde mi to kácené bez rozmyslu, zdravé smrky zmizely a na místě zůstala vysoká borovice a smrk s narezlými větvemi." řekla Deníku Müllerová.

Došlo i na šeříkové protesty. S nově vysazenými keři v ulici Pod Vrchem se lidé nechtěli smířit a obrátili se na město, jehož zástupci s nimi diskutovali přímo na místě výsadby. Podobná situace nastala také ve Smetanově ulici. Tamním obyvatelům se nelíbilo, že město v ulici nechalo vykácet břízy, byť náhradou je stejný druh. Původní břízy totiž měly bohatou historii, vysazeny byly ještě za první republiky.

„Sešli jsme se jak s obyvateli ulice pod Vrchem, tak s lidmi ve Smetanově ulici. Někdy se přání a představy jednotlivců velmi lišily. Snažíme se najít dřeviny, které budou vyhovovat většině," uvedla mluvčí města Alena Matějčková.

Na sociální síti radnice zveřejnila, že zapojení obyvatel dotčených ulic do rozhodovacího procesu je důležité a zpětná vazba hraje ve tvorbě společného prostoru klíčovou roli. V případě, že občané mají jakékoli dotazy nebo připomínky k revitalizaci zeleně, mohou se obracet na koordinátora projektu, Željka Filipoviče na telefonním čísle 606 615 303.

Alej od Blat k Velkému Borku

Jak to aktuálně s pokračujícím zeleným projektem vypadá? „V Kokořínské ulici je téměř dokončena výsadba. Přípravné práce pro výsadbu probíhají v ulicích Na Průhoně a Chloumecké. Mezi Blaty a Velkým Borkem byla úspěšně dokončena výsadba osmdesáti nových ovocných stromů. Brzy začne masivní výsadba stromů v parku Brabčov," dodala Matějčková s tím, že celá akce by měla trvat do konce letošního dubna.