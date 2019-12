Po úvodním slovu tvůrců tohoto unikátního projektu kpt. Petra Limprechta, kpt. Mgr. Tomáše Svobody a fotografa Tomáše Lorenze byl kalendář slavnostně pokřtěn za přítomnosti starosty města Ctirada Mikeše půllitrem piva, byla přestřižena policejní páska a vernisáž výstavy fotografií instalovaná ve vstupních prostorách muzea byla zahájena.

Výstavu, která zachycuje nejen vlastní fotografie kalendáře, ale i snímky ze zákulisí, shlédly desítky zájemců, účastníků vernisáže.

„Prvotní nápad na vznik tohoto kalendáře byl vlastně můj,“vysvětluje fotograf Tomáš Lorenz. „Chtěl jsem si nafotit akční fotky, které jsou postaveny na nějakém reálném základě akcí, které obě složky provádějí. Jinak fotím svatby a reportážní fotografie. Tady byla původní myšlenka nafotit si to jen pro sebe, pro zábavu, užít si to a ukázat co umím. Zkrátka udělat si fotky podle sebe. Nakonec jsem přišel s tímto nápadem za svým kamarádem Petrem Limprechtem a zajímavý projekt byl na světě,“ říká.

„Kalendář poukazuje na skvělou spolupráci Městské policie Mělník a Policie ČR. Zájemci si jej mohou zakoupit v mělnickém informačním centru a v antikvariátu Želví doupě. Výtěžek z prodeje bude použit na akce pro děti v rámci prevence kriminality,“ doplňuje vedoucí kanceláře vedení úřadu Barbora Walterová Benešová.

Výstava snímků z kalendáře pro rok 2020 ukazuje a naznačuje skutečnou spolupráci, nikoliv jen zákonnou součinnost obou zmiňovaných složek. Výstavu je možné shlédnout ve vstupních prostorách regionálního muzea do neděle 8. prosince. V lednu 2020 bude výstava instalována v malém sále muzea od 13. do 24. ledna.