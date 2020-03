Zrušení výuky na základních školách s sebou nese jednu velkou překážku: co si nyní počnou rodiče, kteří potřebují do práce, ale budou muset s dětmi zůstat doma?

Uzavření školy kvůli koronaviru. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Jak řekl starosta Mělníka Ctirad Mikeš, potíže nastávají tam, kde nelze provoz omezit. „U úřadu to je jednodušší, tam mohou maminky s dětmi přijít do práce, kde to půjde, tak plánujeme i umožnit práce z domova, to jsme schopni zabezpečit,“ vysvětlil mělnický starosta.