/FOTOGALERIE/ Bezpečnější Mělník je cílem rozšiřování kamerového systému ve městě. Další chytré kamery mají už brzy přibýt na jednom ze sídlišť. Na žádost tamních obyvatel.

Kamerový systém Městské policie Mělník. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Už od druhé poloviny loňského roku pracují mělničtí strážníci s celkem šestatřiceti kamerami. Po pilotním projektu, který přinesl do města takzvané clever kamery, chce město kamerový systém ještě rozšířit.

Podle Petra Limprechta, zástupce ředitele městské policie, se systém osvědčil a pomáhá. „Díky novým kamerám došlo k objasnění několika druhů přestupkového jednání i trestné činnosti," potvrdil Limprecht.

Technologie moderních kamer dokáže mnohem více než původní technika. Standardní kamerový systém umožňuje přibližovat nebo otáčet záběry, které strážníci také v případě potřeby stahují pro státní policii. „U nového systému si můžeme zadat třeba požadavek, aby nám vyhledal černé auto v určitém časovém rozmezí. Během chvíle nám vyběhnou na obrazovce všechna černá auta, která tudy za tu dobu projela," vysvětlil Limprecht.

Systém také usnadňuje práci operátorům, kteří musí u všech obrazovek sedět a hlídat, zda se někde něco nestalo. Nový typ kamery rozpozná třeba ležícího člověka na ulici nebo zachytí přestřelku a sloužícího strážníka upozorní na možný problém.

Jak potvrdil Limprecht, další kamery mají být instalovány na jednom z mělnických sídlišť. „Na žádost občanů bude umístěno dalších několik smart kamer na sídliště Střed, které se v minulosti ukázalo jako problematická část města," potvrdil strážník místo, kde bude během pár měsíců díky kamerám o trochu bezpečněji. Instalovány by měly být už do letních prázdnin.

Rozšířit systém o další kamery není levnou záležitostí. „Jeden kamerový bod, který na sebe váže i tři kamery, stojí kolem 200 tisíc korun. Systém, který od listopadu funguje na náměstí Karla IV., byl financován z grantu Středočeského kraje, v Bezručově ulici byly hrazeny náklady z městského rozpočtu, stejně jako nyní na sídlišti," uvedl Limprecht s tím, že město se uchází u kraje o dotaci na modernizaci starších kamer.

V bezpečí, nebo pod dohledem?

Řada lidí je pro větší množství kamer ve městě. „Pokud je kamerový systém využit správně, tak je to v pořádku. Zrovna na sídlišti to vidím jako prospěšnou věc - policisté mohou dohledat třeba zloděje a určitě se v místě sníží vandalismus," uvedl Lukáš Randák z Mělníka. „Domnívám se, že při současné situaci, kdy řada občanů nedodržuje zákony a společenská pravidla, kradou a ničí veřejný či soukromý majetek, jsou kamery nutné, i když to může být bráno jako omezování osobní svobody," řekl mělnický patriot Karel Lojka.

A někteří Mělničané skutečně někteří považují kamery za příčinu ztráty soukromí. „Super, lidi tleskají, že jsou všude pod kamerovým sledováním. Hlavně že cinkali klíči za svobodu," poznamenal Pavel Hoch.