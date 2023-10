A tak sice mělničtí strážníci v domnění, že jde o náklaďáky, tatraktory v zónách se zákazem pro kamiony zastavují – pokutovat je ale nemohou, neboť tam jezdí legálně. „Soustředíme se na lokality, odkud nám chodí nejvíce stížností, že tudy projíždějí nákladní vozy. Občas to může na lidi působit tak, že řidiče tatraktorů pouštíme, ale bohužel nemáme právo je pokutovat, přestože vozidlo vypadá jako typický náklaďák," řekl Deníku ředitel Městské policie v Mělníku Ladislav Hošmánek. Zdůraznil, že k tomu dochází hlavně při řepné kampani, která je aktuálně v plném proudu.

Podle mělnického radního pro dopravu Jindřicha Špergla (nez. TOP 09) plánuje město ve spolupráci s policií a Správou a údržbou silnic řešení v podobě zákazových značek ve zmíněných lokalitách, které se budou vztahovat i na tatraktry. „Zatímco na klasická nákladní auta jsme připraveni a jejich řidiči dostávají za vjezd do zákazu pokuty, na takzvané trucktory jsme zatím krátcí. Jediné, co nám zbývá, je změnit dopravní značení tak, aby se zákaz vjezdu do těchto míst vztahoval i na traktory. Naštěstí jsme zareagovali rychle, takže by v nejbližší době neměli občané Mělníka trucktory v těchto oblastech vídat," uvedl Špergl a připomněl, že pro autoškoly nabízející řidičské průkazy na traktory bude platit výjimka.

„Je smutné, že tak zásadní problém neumí na centrální úrovni vyřešit stát a obce jsou pak nuceny přijímat nadbytečná dopravní opatření," poznamenal radní.

Tatraktory mohou řídit lidé od sedmnácti let věku bez řidičského oprávnění na kamion. K vozidlu, které uveze až 28 tun nákladu, stačí pouze řidičský průkaz na traktor. Navíc řidič, byť veze těžký náklad, není povinen platit silniční daň nebo dodržovat bezpečnostní přestávky – vozidlo nemá zabudovaný tachograf.

Navýšení kamionové dopravu v ulicích města vnímají i Mělničané. „Poslední dobou je tady celkově mnohem větší provoz. A kamionů docela dost," vyjádřila se Jana Mosová. „Kamiony vídám hlavně večer, otázkou je, jestli nemají nějaké povolení," zmínil Jiří Tichý.