Na konci léta byla schválena zadávací dokumentace a následně bylo na očekávanou akci vypsáno výběrové řízení. „Zájem projevilo devět firem, které budou nyní vyzvány k předložení cenové nabídky,“ řekla ČTK mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová. Lhůta pro podání nabídek končí 21. prosince. Kanalizace by měla vzniknout v místních částech Vehlovice a Mlazice.

Jednu zakázku už město vypsalo na jaře 2019. Nakonec ale tendr zrušilo. Část zastupitelů tehdy požadovalo, aby bylo nejdříve zcela jasné, jak město investici ve výši desítek milionů korun zaplatí.

Práce by podle místostarosty Milana Schweigstilla (za STAN) měly začít příští rok na jaře. „Převážná část má být dokončena v roce 2022,“ řekl před časem novinářům místostarosta. Projekt bude rozdělen do čtyř etap. Město využije i peníze z úvěru, a to až 70 milionů korun. Část město zaplatí z dotace ministerstva zemědělství. Ve chvíli, kdy bude kanalizace ve Vehlovicích hotová, bude odkanalizováno 92 procent města i s přilehlými částmi.

Obyvatelé této mělnické části, kterých je necelých pět set, jsou v současnosti odkázáni na bezodtoké jímky. „S vyvážením je prostě problém a není to vůbec jednoduchá záležitost, aby to splňovalo všechny náležitosti,“ popsal starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město). Čistírna odpadních vod je podle dostupných informací ještě schopna takovou zátěž, jako jsou celé Vehlovice, pojmout.

Místním už docházela trpělivost a na začátku roku 2020 sepsali i petici, v níž žádali především kompletní rozvoj lokality, kterému bránila chybějící kanalizace.

Vehlovice

- místní část Mělníka

- zhruba 500 obyvatel

- součástí města od roku 1960

- kromě vinic proslula ves

i opukovými lomy

Město ve Vehlovicích počítá s vybudováním chodníků, opravou silnic i úpravou náměstí. Všemu ale musí předcházet právě dokončení zemních prací spojených se stavbou kanalizace, aby opravené plochy nebylo nutné rozkopat. Jelikož ve Vehlovicích chybí i společenský prostor, uvažuje vedení města také o nákupu budovy, kde by mohla být výhledově restaurace.

Vehlovice je ves na vyvýšenině nad pravým břehem Labe a součástí Mělníka je od roku 1960.