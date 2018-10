Kandidáti berou voliče útokem, město je jeden velký poutač

Mělník – Letošní volební kampaně jednotlivých stran a hnutí, která v Mělníku bojují o voličovu přízeň, se točí především kolem napadání a shazování protivníků. Někteří z lídrů devíti stran, které chtějí získat křesla v městském zastupitelstvu, se shodují, že ještě nikdy se tu nenesly kampaně v tak negativním duchu. Centrum města je jeden velký volební poutač, který oslovuje místní na každém kroku. Jedni slibují kino v kulturním domě, jiní tvrdí, že plní své sliby a mluví pravdu a další na to kontrují tím, že chtějí hlavně lepší Mělník.

Mělnická radnice. Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

Volby se bezesporu točí i kolem výstavby obchvatu, což je aktuálním tématem především v těchto dnech, kdy doprava ve městě ve špičkách kolabuje. „Úspěchem je, že byla zahájena výstavba mělnického obchvatu, i když byla zatím dokončena jen první etapa. Město ale zároveň zrekonstruovalo klíčové páteřní komunikace,“ říká současný starosta Ctirad Mikeš. Tomu například oponuje Josef Živnůstek, další z kandidátů do zastupitelstva za ODS s podporou strany Soukromníků. „Řešení obchvatu existuje, lépe řečeno existovalo, pouze na něj město rezignovalo. Nevyužili jsme možnosti a nyní na to doplácíme,“ nechal se slyšet Živnůstek.

Zdržení druhé etapy obchvatu vysvětlil ovšem už v polovině letošního roku současný místostarosta Milan Schweigstill, který kandiduje za uskupení Máme rádi Mělník. Problém byl ve výkupu pozemků, kdy někteří majitelé, chtěli za své pozemky přemrštěné ceny. „Město dokonce uvažovalo, že by některé pozemky vykoupilo, ale v součtu za ně majitelé chtějí skoro padesát milionů a na to město samozřejmě nemá peníze,“ vysvětlil místostarosta s tím, že podle jeho názoru bude muset Ředitelství silnic a dálnic přistoupit k vyvlastnění pozemků, protože se jedná o stavbu ve veřejném zájmu. Následné soudní dohry zbrzdí začátek budování. „Z technického hlediska je stavba plně připravena, přesto podle našich propočtů s ohledem na všechny zákonné lhůty, mohou začít skutečně stavět až někdy ve druhé polovině roku 2020 nebo až 2021,“ dodal Schweigstill.

Jako každým městem v republice pochopitelně i Mělníkem hýbe sport a kultura. Nezávislý kandidát do zastupitelstva na kandidátce ODS s podporou strany Soukromníků Bohuslav Bubník je zastáncem názoru, že Mělník má být sportovním městem. „V pozici zastupitele chci prosadit realizaci tohoto plánu tak, aby město bylo dobrým a spolehlivým partnerem sportovních organizací a jejich členů,“ říká Bubník. Sportoviště má ve svém programu ovšem i uskupení Mé Město. „Před městem Mělníkem stojí obrovský úkol, a to připravit a zrealizovat rozsáhlou rekonstrukci městských sportovišť, plaveckého bazénu, zimního stadionu a sportovního areálu na Podolí,“ tvrdí současný starosta Mělníka Ctirad Mikeš. Tento dlouhodobý program masivní podporu sportu a kultury už ovšem současné vedení radnice započalo. „Podařilo se získat nutné finanční prostředky na organizování velkých vinařských akcí a kulturní akcí,“ dodává starosta Mikeš.

Co se povedlo

Pšovka a Mlazice budou ochráněny proti stoleté vodě

Už v předchozím volebním období, kdy bylo vedení radnic stejné, se za pomoci celého krizového štábu Mělníka podařilo zabránit zatopení povodní ohrožených částí města v roce 2013. V této záchraně pak pokračovali i v současném čtyřletém období, kdy po složitých jednáních v této lokalitě zahájili dostavbu protipovodňových hrází. „Konečně budou Pšovka a Mlazice ochráněny proti takzvané stoleté vodě,“ říká současný starosta Mělníka Ctirad Mikeš. Už příští rok bude protipovodňová hráz, kterou budují od loňského podzimu, dostavěna. „Náklady na ni se pohybují okolo devadesáti milionů korun, z čehož město zaplatí čtvrtinu, tedy třiadvacet milionů,“ dodal Mikeš. Mlazice a Pšovka tak budou chráněny před stoletou vodou a zároveň díky zvýšení hráze budou vyjmuty ze záplavového území.

Co se nepovedlo

Náměstí Karla IV. čeká na konečné řešení

Současnému vedení mělnické radnice se zatím nepodařilo dohodnout na konečném řešení revitalizace náměstí Karla IV. Tu by měla nastartovat demolice nevkusné budovy z osmdesátých let minulého století, které se říká Amerika, Hold, VVS nebo také Teherán. Vedení města už na začátku letošního roku konečně schválilo její zbourání, i když mnoho místních se proti tomu ohrazuje. V ohyzdné kachlíkové budově by raději viděli kulturní středisko nebo například kino. Bourat se zatím nezačalo, chybí totiž investor. „Stále hledáme optimálního investora, který by budovu bývalé VVS zboural a postavil na jejím místě na základě architektonického návrhu to, co město potřebuje,“ vysvětlil Mikeš. Dodal, že na místě bývalé VVS by měly vzniknout parkovací plochy, obchody a několik bytů.