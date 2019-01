Vojkovice - Mezi pěti starosty, nominovanými obyvateli vesnic do soutěže Starosta roku, je i Jana Koberová.

Starostka Jana Koberová má šanci vyhrát pro Vojkovice sto tisíc. Věnovala by je na kulturní akci, na které by se bavila celá vesnice. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Vesnice se skoro sedmi sty obyvateli má už jedenáctý rok na radnici dámu. A schopnou.



Opravené silnice, dětské hřiště, dva bytové domy, centrum s počítači a tělocvičnou, školka s keramickou dílnou a knihovnou… To je jen část projektů, kterými se starostka Jana Koberová zapsala do vojkovických dějin.



Do komunální politiky ji přivedl na sklonku devadesátých let minulého století tehdejší starosta Jan Meloun. „Odcházel do penze a sháněl nové tváře do zastupitelstva. Přišel tehdy i do bytovky, kde bydlely většinou mladé rodiny, a několik nás získal,“ vzpomíná na podzim roku 1998 Jana Koberová. „Šla jsem do voleb s tím, že mě možná zvolí jako zastupitele a život půjde dál,“ vypráví.



O měsíc později už ale byla bývalá šéfová místní prodejny starostkou. Na radnici, kde byla většina dokumentů v krabicích a na stole stál jen starý psací stroj. „Na něm jsem datlovala první vyhlášky,“ říká starostka.



Spolu s účetní Blankou Bímovou, která začínala na radnici ve stejné době, hledaly nový systém. „První půlrok byl strašný, chodily jsme domů za tmy, byly jsme v práci každou sobotu a neděli,“ vrací se do začátků svého působení na radnici Jana Koberová.



Dnes je její kancelář plná úhledných pořadačů s dokumenty, které by našla asi i v úplné tmě. Řada z nich se týká investičních akcí, na které Vojkovice získaly dotace. A je jich hodně.



„Jsme sehraný tým,“ chválí starostka účetní Blanku Bímovou a zastupitele Václava Křepela, se kterými na přípravách žádostí o dotace pracuje.



Celých jedenáct let na radnici pronásleduje Janu Koberovou prokletá čistírna odpadních vod. Potíže začaly už slabým zkušebním provozem a táhly se celou dobu. Dnes je konečně řešení na dosah.



„Už máme hotový projekt a ucházíme se o stavební povolení na její intenzifikaci, která zahrnuje zdokonalení provozu a rozšíření kapacity,“ říká s úlevou Jana Koberová. Druhou temnou vzpomínkou jsou následky záplav před sedmi lety.



Vojkovická starostka není ženou ztracenou ve světě mužů, kterým komunální politika většinou je.



„Nepřipouštím si, že by to mohla být nevýhoda. Jen u stavebních záležitostí potřebuji schopný stavební dozor, a ten v zastupiteli Václavu Křepelovi naštěstí mám,“ vysvětluje. Ženy na radnicích se podle ní starostům vyrovnají. Možná jsou někdy i o krok napřed.

Jana Koberová



Dvaačtyřicetiletá Jana Koberová pochází z Lužce nad Vltavou, do Vojkovic se přistěhovala v roce 1989. Od roku 1998 je tam starostkou. Vystudovala středoškolský obor prodavač potravinářského zboží, ve Vojkovicích v minulosti působila i jako vedoucí prodejny. Je vdaná, má osmnáctiletého syna a jednadvacetiletou dceru. Je babičkou osmiměsíční Elišky, které se ve volném čase ráda věnuje. K jejím zálibám patří keramika, vaření, houbaření a procházky.