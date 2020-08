„Máme tedy snahu kapacitu navýšit. Teď momentálně běží stavební řízení na novou mateřskou školu v Bezručově ulici. Že bychom ale byli v nějakém kritickém stavu, při němž bychom odmítali davy dětí, tak to ne,“ říká Milan Schweigstill s tím, že nová školka bude přízemní a pojme dvě třídy. „Areál vypadá trochu průmyslově, ale na druhé straně budou mít děti volný východ z mateřské školy přímo do parku Na Podolí,“ dodává místostarosta, podle kterého by se, když vše dobře půjde, mohla začít nová školka stavět v příštím roce. Investice však vyjde celkem na dvacet milionů korun. Město by tedy chtělo počkat, zda se mu nenaskytne příležitost získat dotace od Evropské unie. „Nové dotační období se začne rozjíždět teprve v lednu. Je otázka, jestli tam nějaké peníze budou, nebo ne,“ vysvětluje Milan Schweigstill.

Vláda by navíc chtěla více podporovat jesle. Míst, kam mohou rodiče umístit děti mladší tří let, je v Mělníku zhruba šest, a to v Mateřské škole Čtyřlístek. „Jinak jesle nemáme. Jsou problematické, už se spíš jedná o zdravotnické zařízení než o školské,“ říká místostarosta.

Jesle scházejí například i v Kralupech nad Vltavou. Rodiče však mohou využít některé z center, která poskytují péči o děti starší jednoho a půl roku, jako například Centrum D8. „Zájem je o to velký, protože rodiče potřebují skloubit rodinný život s pracovním,“ říká ředitelka Centra D8 Eva Klesová s tím, že docházka takto malých dětí se během roku velmi často mění. Rodiče navíc mohou své děti přihlašovat do centra v průběhu celého roku. „Domnívám se, že plníme kapacitu a zabezpečujeme poptávku. Není to tak, že bychom spoustu lidí museli odříkávat, nebo že by jich naopak bylo hodně málo,“ vysvětluje ředitelka.

Co se týče klasických mateřských škol, jejich kapacita by podle tiskového mluvčího města Aleše Levého měla být v Kralupech nad Vltavou naplněna. Podobně jsou na tom i například v Neratovicích. „S kapacitou mateřských i základních škol jsme na tom dobře. Dlouhodobě to vyhovuje s tím, že počet obyvatel města nenarůstá, ale spíš mírně klesá,“ říká neratovický starosta Roman Kroužecký. I zde ovšem mají rodiče mladších dětí k dispozici pouze soukromé jesle. „Předpokládám ale, že jesle jsou v dostatečném počtu,“ uzavírá starosta.