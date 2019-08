„Vedení města bude na ředitele základních škol tlačit, aby neměli méně početné třídy. Když snížíte počet dětí ve třídách, tak budete potřebovat další třídy. My ale teď příliš velkou náhradní kapacitu nemáme,“ potvrdil místostarosta Milan Schweigstill.

Kapacitní problémy se projevují už nyní. Některé mělnické děti totiž chodí do škol v okolních obcích mimo město. „Je to špatně. Přestože ředitelé nechtějí kapacitu rozšiřovat, budeme na ně apelovat, aby tam, kde to ještě nějakým způsobem půjde, další třídy přibyly. Není možné, aby naše děti chodily například do Liběchova, což se děje,“ doplnil místostarosta.

Potíže nastávají také opačně. Tedy s umísťováním žáků z okolních obcí, kteří se chystají do šesté třídy a doposud chodili do škol, které slouží pouze pro vzdělávání prvního stupně.

Tyto starosti ale nemá jen Mělník. Problémy s kapacitami škol se řeší také v Kralupech nad Vltavou. „Je to obtížné. Okolí města se začíná rozrůstat. Staví se a obce mají dilema, kam budou děti chodit do škol. První volbou jsou pro ně jako spádová oblast Kralupy, ale my už ty kapacity nemáme. Tuto věc musíme intenzivně řešit,“ potvrdil kralupský starosta Marek Czechmann.