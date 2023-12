Někdo chce ušetřit a zabije si kapra doma sám. Mnozí rodiče nejdříve napustí doma vanu, aby ryba potěšila jejich děti, než se objeví na vánočním stole. Další skupina lidí pouští ryby zpátky do řek nebo rybníků. Podle odborníků z České zemědělské univerzity v Praze je však pravděpodobnost, že kapr po vypuštění do vody v přírodě přežije, nulová. Dochází u něho totiž k teplotnímu šoku.

Také stánkaři se snaží lidi od svobody pro kapry odradit. „Kapr by měl v zimě přirozeně hibernovat, kdy zůstává v klidu a ani nejí. Se zákazníky, kteří chtějí rybu pustit do řeky, se setkáváme - a rozmlouváme jim to," uvedl Petr Krčil, provozovatel stánků s kapry v Mělníku a Kralupech nad Vltavou.

Část zákazníků chce koupením živé ryby prostě jen ušetřit. Jak ale dokazuje nová studie zemědělské univerzity, přesun živé ryby od stánku domů, kdy se bez vody dusí, a následný pobyt ve vaně s chlorovanou vodou jsou týráním.

Ne každý navíc zvládne rybu zabít. „Stalo se nám, že si zákazníci odnesli kapra domů živého a pak se vrátili, protože ho nedokázali zabít," poznamenal Krčil, který prodává vánoční ryby už osm let. „Z kuchání je také nepořádek, mnoho lidí na to nemá žaludek a raději si připlatí. Zkušení rybáři si samozřejmě poradí,“ dodal.

Podle průzkumu Deníku si řada lidí pamatuje na Vánoce v minulosti, kdy byl kapr ve vaně skoro v každé domácnosti. Například Pavel Vít z Mělníka vzpomíná na dětství, kdy u nich v koupelně před Štědrým dnem bývaly i tři ryby. „Teď už kapra ve vaně nemíváme," řekl Deníku. Stejně jako Mělničanka Alena Filousová: „Dnes už ne, ale dříve ano. Děti byly v koupelně pečené vařené. Kolikrát ráno plaval břichem nahoru a manžel ho musel hned zpracovat.“