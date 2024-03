/FOTOGALERIE, VIDEO/ Princezny, berušky, rytíři a mnoho dalších masek si druhou březnovou neděli přišli zatančit do sálu TJ Dynamo v Nelahozevsi, kde se uskutečnil další ročník tradičního dětského karnevalu. Návštěvníci jako vždy zaplnili taneční parket.

Karneval v Nelahozevsi | Video: Alena Hedvíková

Zábavné odpoledne plné tance a dětských her si v sále na Dynamu užívali i rodiče. Mezi tančícími maskami to maminky s tatínky rozjeli třeba na písničky zpěvačky dětských hitů Míši Růžičkové či skupiny Čiperkové, které jim do prostoru pouštěl DJ Habada.

Závěr karnevalu patřil vystoupením zástupců TJ Dynamo, jejichž premiéra se uskutečnila už v předchozím dni na šibřinkách jako půlnoční vystoupení.