Kde se touláš, Milane? Mšenský klokan je stále na útěku, v přírodě nestrádá

/FOTOGALERIE/ Australan ze Mšena, klokan Milan, který se vydal do světa, se stále ještě nevrátil domů. Svobody ve volné přírodě si užívá už druhý týden. „Hlady neumře, trávy je všude dost,“ říká chovatel Pavel Vidman. Podle svědků, kteří se ozývají na sociálních sítích, by se měl vačnatec pohybovat kolem města. Mnohdy ale u silnic, které pro něho mohou být nebezpečné. Řidiči by měli být opatrní hlavně po soumraku a v noci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Klokan Milan a jeho rodina patří chovateli ze Mšena. | Foto: se svolením Pavla Vidmana