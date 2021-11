„Během prvních pár dní se tu nastřádalo devětadvacet věcí a některé z nich už jsou předány dalším zájemcům,“ uvedl místostarosta města Milan Schweigstill.

Ve čtvrtek 18. listopadu už web hlásil třiačtyřicet věcí, které lidé nepotřebují a jsou zdarma k využití jiným. Šlo o nádobí či kuchyňské potřeby, ale k dispozici byly i dětské knížky nebo obuv. Lidé si ale mohou na webové adrese reuse-center.econit.cz/obec/melnik zarezervovat i betlém nebo pleteného jednorožce.

V současné době centrum naopak nebude vybírat jakékoliv elektrospotřebiče.

Předměty do re-use centra mohou ukládat pouze lidé s trvalým pobytem v Mělníku.

Výstavba centra, které je otevřené o sobotách mezi osmou a třináctou hodinou, stálo přes sedm milionů korun, více než šesti miliony přispěla Evropská unie.

Co mohou obyvatelé Mělníka nosit do re-use centra

- Dětské potřeby – kočárky, autosedačky, houpačky; hračky

- Hudební nástroje

- Kancelářské potřeby a vybavení

- Knihy, časopisy- Kuchyňské nádobí a potřeby

- Nábytek a zahradní nábytek (mimo čalouněného nábytku a matrací)

- Oděvy – dětské oděvy, sportovní oděvy, obuv (nepoškozené a vyprané)

- Pracovní nářadí – zahradní, stavební (ne elektrické); použitelné stavební materiály

- Sportovní potřeby – jízdní kola, koloběžky, lyže, sáňky, posilovací stroje, cvičební nástroje a potřeby

- Tašky a kufry; galanterii – ubrusy, záclony, závěsy, prostírání a podobně (nepoškozené a vyprané)

- Umělecké předměty, dekorace do domácnosti

Zdroj: Městský úřad Mělník