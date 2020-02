Město Mělník patří mezi zakládající členy spolku Svatá Ludmila 1100 let. Tento pětiletý projekt, do kterého jsou zapojeny například také Roztoky, Tetín či berounská farnost, vyvrcholí symbolicky v příštím roce, kdy uplyne právě tolik času od úmrtí české světice.

Město Mělník vyhlásilo výtvarnou soutěž o nejlepší zhotovení sochy sv. Ludmily. Ta by měla být umístěna v prostoru mezi Kostelem sv. Petra a Pavla a zámkem. | Foto: Deník / Martin Vávra

V souvislosti s tímto výročím vyhlásilo vedení města výtvarnou soutěž o nejlepší zhotovení sochy sv. Ludmily. „Socha by měla být umístěna v prostoru mezi Kostelem sv. Petra a Pavla a zámkem. Chceme, aby to byl kultivovaný výsledek, který bude splňovat určitá kritéria. Proto jsme tedy vypsali soutěž, a to pod záštitou České komory architektů,“ uvedl mělnický místostarosta Petr Volf.