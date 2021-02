Nakonec se vše vysvětlilo – a o chybu nešlo, uvedl k tomuto případu Josef Sedlák ze společnosti ČEZ, který zastává pozici firemního ombudsmana. Tedy člověka, na kterého se zákazníci mohou obracet se svými podněty, stížnostmi, pochybnostmi i nejasnostmi. V tomto případě odběratel hodně zaplatil nikoli za to, že svítil, ale v souvislosti s tím, že svítit mohl.

Platí se za odběr i za dráty

Jedná se o samostatně stojící garáž, kde její uživatel jen občas používá světlo; upřesnil ombudsman Sedlák. „Spotřeboval za rok pouhé 2 kWh a celkově zaplatil za elektřinu 1100 Kč,“ konstatoval. S tím, že v tomto případě je to podobné jako u dalších vymožeností, které si pořídíme, avšak využíváme je jen občas – při přepočtu na jedno užití se to prodražuje.

„Jen si neuvědomujeme, jak je pak „jednotková cena“ vysoká,“ poznamenal Sedlák. Jako typický příklad – i když tak lidé běžně neuvažují – připomněl koupi auta. Kdo jezdí jen občas, zůstal by zaskočen z toho, na kolik ho při započtení pořizovacích nákladů vyjde ujetý kilometr.

Právě takové propočty nabídl ombudsman ČEZ panu Romanovi – s použitím příkladu auta pořízeného na leasing. Aby se to líp počítalo, kalkuloval s měsíční leasingovou splátkou ve výši pěti tisíc korun – a s tím, že auto za měsíc ujelo jen 50 kilometrů. Pak jeden kilometr vychází na 102 Kč: dvě koruny za palivo – a na stovku přijde to, že je vůz k dispozici.

„S elektřinou je to podobné – jedna platba za spotřebované kilowatthodiny, druhá za to, že se po otočení vypínačem světlo rozsvítí,“ vysvětlil Sedlák. Odkazuje na to, že vedení z elektrárny až k nám musí někdo vybudovat, udržovat, zajišťovat i provozovat – a nic z toho není laciný špás.

Tíživá situace? Na to lze brát ohled

Ombudsman ČEZ oceňuje, že jeho vysvětlení Roman z Mělnicka přijal. „Velmi mne potěšilo, že odpověděl – a dokonce mi poděkoval, což není úplně obvyklé ani u těch zákazníků, kterým pomohu nejen radou,“ konstatoval. Může nabídnout srovnání: tuhle práci dělá už více než 11 let. A každoročně vyřizuje stovky podnětů – byť v posledních letech zaznamenává, že počet podání mírně klesá.

„Za celou dobu řešil přes osm tisíc podnětů a vyhověl zhruba každému desátému žadateli o přezkum,“ uvedl k činnosti ombudsmana manažer komunikace Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp.

„Loni zpracovala jeho kancelář 459 podnětů, což je dokonce o třetinu méně než v roce 2019. Ze Středočeského kraje se na jeho stole sešlo 69 podnětů,“ nabídl Schnepp konkrétní čísla. K nim Sedlák vysvětluje, že úbytek podání jistě ovlivnila i koronavirová epidemie: lidé museli řešit závažnější věci – a i když měli kolem vyúčtování pochybnosti, prostě nad tím mávli rukou.

Jako oprávněné ombudsman loni vyhodnotil 38 podnětů – zhruba každý 12. Více než polovina, 57 procent, však nesouvisela s tím, že by energetici udělali chybu a přezkoumání ukázalo, že špatně vyřídili i reklamaci: ombudsman využil svého práva požádat o výjimku pro zákazníky, kteří se podle jeho zjištění ocitli v těžké životní situaci. Dodavatel elektřiny tomu říká specifický přístup – a lze vyhovět i požadavku, který není oprávněný.