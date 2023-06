/FOTOGALERIE/ Týden strávil ve volné přírodě klokan rudokrký, který zmizel z pozemku ve Mšeně při jarní bouřce. Temné scénáře, že na silnicích, kolem kterých se toulal, nepřežije, se naštěstí nenaplnily. Milan už je doma ve společnosti dvou samiček a několika mláďat.

Klokan Milan a jeho rodina patří chovateli ze Mšena. | Foto: se svolením Pavla Vidmana

Australan ze Mšena se vydal do světa poté, co se při bouřce v minulém týdnu polekal a narazil do branky, která se otevřela. Jeho pohyb mapovali lidé na sociálních sítích.

Podle hlášení náhodných svědků se Milan od Mšena příliš nevzdaloval, byť klokan rudokrký dokáže za hodinu zdolat až padesát kilometrů. Nejdále byl pravděpodobně u Vrátna, které je od města vzdálené pouhých pět kilometrů.

Kde se touláš, Milane? Mšenský klokan je stále na útěku, v přírodě nestrádá

„Je doma. Konečně!“ potvrdil Deníku mšenský chovatel klokanů Pavel Vidman. Vačnatec prý měl být nalezen u mšenských kurtů. Teď už je v bezpečí za plotem ve společnosti dvou samic a několika mláďat.

Při svém dobrodružství Milan nestrádal, klokani se totiž živí především trávou, případně listím a pupeny, a tak se mohl pást do sytosti.