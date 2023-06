/VIDEO, FOTOGALERIE/ Australské překvapení může v posledních dnech zaskočit řidiče na silnicích kolem Mšena. Tamnímu chovateli utekl klokan rudokrký Milan a toulá se krajinou. Jeho polohu hlásí lidé na sociálních sítích, zatím však polapen nebyl.

Klokan Milan a jeho rodina patří chovateli ze Mšena. | Foto: se svolením Pavla Vidmana

Naposledy byl uprchlík spatřen u silnice mezi Vrátnem a Mšenem. Podle majitele Pavla Vidmana je to poprvé, co se vydal vačnatec do světa. „Nikdy nebyl sám venku. Sousedé předělávají plot, a jak byla v noci bouřka, Milan se lekl, narazil do provizorní branky a ta se bohužel otevřela," řekl Deníku chovatel ze Mšena.

Klokani jsou podle Vidmana skvělí jako náhrada travní sekačky. „Doma mám ještě dvě samice s mláďaty, těm se teď zaběhl otec," poznamenal chovatel.

Klokan Milan je plachý, a tak nebude jednoduché ho chytit. „Jídlo si vezme jen ode mě, k cizím nepůjde," vysvětlil Pavel Vidman, který nyní doufá, že se mu brzy ozve někdo, že zvíře zahlédl, a stihne se k němu dostat včas, aby se mohli společně vrátit domů.

Před dvěma lety se po silnici proháněl klokan i na Berounsku. Tamní vačnatec prý utekl chovateli, který je skalním fanouškem Bohemians. Hopsal tam kolem benzinky a hrozilo, že nabere směr k dálnici, což by mohlo mít vážné následky.

Došlo tak na manévry, na kterých se podíleli strážníci, veterinář, majitelka nedaleké farmy – a dokonce i několik dětí. Zátah ale úspěšným lapením Australana neskončil. Nakonec musela být použita uspávací puška, ukázalo se totiž, že je to jediná cesta, jak zvíře nevystavit neúnosnému stresu.

Řidiči na Mšensku by měli být opatrní, na silnicích mohou potkat nejen zvěř z lesů na Kokořínsku, ale i Milana. Ten se přitom může zatoulat i do vzdálených míst. Klokan rudokrký totiž dokáže zdolat za hodinu až padesát kilometrů.