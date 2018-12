Mělník – V příštím roce se bude s největší pravděpodobností konečně stěhovat městská knihovna z vily Karoly do zrekonstruovaného Domu služeb na náměstí Karla IV.

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla má vedení radnice už jednoznačnou vizi, jak mají vnitřní prostory vypadat. „V současné době se projektují vnitřní úpravy Domu služeb. Společnost, která novou knihovnu projektuje, bude mít vše v nejbližší době hotovo,“ říká Schweigstill s tím, že po projektu přijde na řadu stavební povolení. Úřední formality by měly být hotové do konce dubna příštího roku. „Ihned bychom chtěli vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu, která úpravy druhého nadzemního podlaží provede. Rádi bychom to potom realizovali v létě,“ udává místostarosta s tím, že doufá, že se všechno podaří včas zajistit.

Rekonstrukce vyjde celkem na zhruba dvacet milionů korun. „Celé vrchní patro bude v podstatě patřit knihovně. Jediné, co v patře zůstane je rodinné centrum Kašpárek,“ uvedl Schweigstill. Práce budou spíše bourací, protože knihovna bude mít velké otevřené prostory. Musí zmizet všechny příčky, které tam byly vytvořeny kvůli obchodníkům. „Upravit se bude muset pochopitelně i osvětlení a na podlahu přijdou zátěžové koberce,“ říká místostarosta.

Vila Karola v Husově ulici není v dobrém technickém stavu. Jakmile se uvolní, bude se moci začít s jejími opravami. „Rozhodně se nebude vila prodávat, jak už jsem mezi lidmi zaslechl, ale přestěhuje se tam částečně mělnická základní umělecká škola,“ dodal místostarosta s tím, že umělecká škola má v plánu přesunout do vily většinu výtvarných oborů. Zároveň tam vznikne malý koncertní sál pro zhruba padesát až sedmdesát návštěvníků.