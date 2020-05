Městská knihovna se opět otevře první květnové pondělí, bude ale zatím fungovat v rámci opatření proti šíření koronaviru v omezeném provozu.

Znovu otevřená knihovna. Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Čtenáři budou moci zavítat pouze do hlavního sídla knihovny a do pobočky na Slovanech. Pobočka na Chloumku, která má zázemí v tamním rodinném centru, zůstává až do odvolání zavřená.