Výběrové řízení již proběhlo. „Zastupitelstvo nyní samozřejmě musí schválit uvolnění peněz z rezervy, což se doufám stane na jednání v září. Počítali jsme s tím, že by to mohla být částka kolem 20 milionů korun, nakonec se to podařilo vysoutěžit za 15 milionů, za což jsme rádi,“ uvedl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Vedení města chce vyhlásit ještě druhé výběrové řízení, a to na vybavení knihovny. Radnice by si přála, aby byl dodavatel známý do konce tohoto roku. V příštím roce by se pak nábytek mohl začít vyrábět. „Až na jaře skončí stavební práce, tak by se nábytek, který navrhl specialista na knihovny, architekt Tomáš Hořava, mohl stěhovat. Příští léto by se tedy knihovna z vily Karoly přestěhovala do těchto nových reprezentativních prostor,“ dodal místostarosta.

Vila Karola by však o kulturní náplň přijít neměla. Po rekonstrukci by ji měla využívat základní umělecká škola, která si nyní musí pronajímat pro své aktivity náhradní prostory. Již nyní probíhají projekční práce a předpokládá se, že jakmile se v příštím roce knihovna přestěhuje, tak se s rekonstrukcí vily začne. Práce by měly trvat přibližně rok a základní umělecká škola díky ní získá své vlastní zázemí, které bude kapacitně vyhovovat všem kroužkům.