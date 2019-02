Kralupy - K Mezinárodnímu dni darování knih se v příštím týdnu připojuje i kralupská městská knihovna. Dárci mohou nosit do dětského oddělení knížky, které udělají radost dětem žijícím spolu s maminkami v místním azylovém domě. Přidat mohou i knihy pro dospělé, právě pro maminky těchto dětí. Datum 14. února patří kromě Valentýna právě i Mezinárodnímu dni darování knih.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Marek Jiří

Smyslem akce je poukázat na to, že je stále dost míst, kde by lidé rádi četli, ale nemají co. Do zajímavého projektu se kralupská knihovna zapojila už v loňském roce. Ten se přitom poprvé u nás uskutečnil před sedmi lety.

Jeho smyslem je především budování vztahu dětí ke čtení. Pokud čtenáři knihu darovali už loni, dostali ji žáci Základní školy Jodlova a díky tomu rozšířili jejich školní knihovnu.

Do projektu se zapojují nejen knihovny po celé republice, ale i nakladatelství a velká knihkupectví.