„Ještě se dokončují nějaké věci, které se týkají elektrického požárního systému. Tím pádem nám hasiči zatím nepodepíší kolaudační rozhodnutí,“ řekl místostarosta s tím, že oddálení termínu se na investici, která vyšla na necelých dvacet milionů korun, finančně nepodepíše. „V současnosti probíhá nějaké stěhování a podobně. Slavnostní otevření ovšem můžeme skutečně udělat, až budeme mít podpis hasičů,“ potvrzuje Milan Schweigstill.

Vila Karola je zapsaná na seznamu nemovitých památek v České republice. Po přestěhování knihovny ji čeká rekonstrukce a v budoucnu by v ní měla sídlit základní umělecká škola. Knihovna tak získá vhodnější prostory pro provoz.

„Uvolnili jsme knihovně celé první patro v Domě služeb, které se dlouhodobě nedařilo obsadit obchody,“ uvedl před časem Milan Schweigstill. Prvotním impulsem pro přestěhování ovšem bylo to, že podmínky ve vile naprosto nevyhovovaly současným trendům. „Jsou tam špatné elektrické rozvody a v podstatě tam hrozí požár. Knihovna nebyla přístupná bezbariérově, což je v dnešní době poměrně velký nedostatek,“ říká místostarosta.

Pozitiva v přesunutí knihovny vidí také její ředitelka Hana Lumpeová. „Budeme mít všechny půjčovny v jedné úrovni, protože ve vile, která byla původně postavená k bydlení, máme přízemní patro. Půjčovny jsou vlastně nyní rozdělené do těchto prostor, jak nám to dovolily, a čtenáři musí chodit po schodech,“ shrnuje Hana Lumpeová s tím, že vila navíc nabízí příliš malé prostory.

V Domě služeb se bude vše nacházet v prvním patře a půjčovny budou v jednom otevřeném prostoru. „Bude to oddělené pro dospělé a pro děti, ale nebudou to uzavřené místnosti. Bude to nejméně třikrát větší, než současné prostory,“ říká ředitelka.

Nové prostory nabídnou nejen větší komfort pro čtenáře, ale také lepší podmínky pro pořádání akcí, jako jsou besedy, přednášky a podobně. „Pro veřejnost jsme teď moc velké akce nedělali, maximálně nějaké komorní autorské čtení. To probíhalo v půjčovně, kde jsme rozložili židličky,“ říká Hana Lumpeová s tím, že v Domě služeb knihovna získá pro takové účely malý sál, který bude navazovat přímo na dětské oddělení. Rozšířit by se také měla činnost Dětského klubu, který do nynějška sídlil v malé místnosti.