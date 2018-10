Koaliční jednání v Mělníku probíhají všemi politickými směry

Mělník – Sestavit schopnou a funkční vládu v Mělníku bude pro vítězné politické strany zřejmě pořádný oříšek. Tři nejsilnější uskupení, Mé Město, ODS s podporou Strany Soukromníků a Ano 2011, získala shodně po čtyřech mandátech v novém zastupitelstvu.

S vítězstvím ve volbách je pochopitelně spokojen i lídr Mé město a současný starosta Ctirad Mikeš. „V předvolební kampani, která byla vedená proti mé osobě a naší koalici, jsme získali devět mandátů a to je podle mě úspěch. Vyhrál jsem volby a mohu být spokojený,“ uvedl Mikeš.

Současná koalice ovšem nedá dohromady nadpoloviční většinu. Chybí jí k tomu dva hlasující. Mé město v čele se Ctiradem Mikeše má čtyři křesla, Milan Schweigstill s uskupením Máme rádi Mělník má tři židle a Mělničané s Petrem Volfem získali dva mandáty. Dohromady tedy devět, k vytvoření koalice by jim museli pomoci Komunisté „Za lepší Mělník“, kteří mají dva mandáty, a nebo na svou stranu získat Milana Němce z ČSSD a k tomu ještě Ladislava Pořízka ze Spojené síly pro Mělník. To jsou totiž dvě hnutí, která získala v zastupitelstvu po jednom křeslu.

Ani současná opozice nemá jistotu, že bude vládnout. Pokud se spojí Ano 2011, ODS a Komunisté, dají dohromady deset mandátů. I oni budou muset bojovat o přízeň osamělých politiků z ČSSD a Spojené síly pro Mělník.

Podle slov Milana Schweigstilla, lídra Máme rádi Mělník, už začala koaliční vyjednávání napříč politickým spektrem. „Polarizuje se to na dvě skupiny, kde ani jedna nechce ustoupit. Nevypadá to, že by v dohledné době nové zastupitelstvo vůbec vzniklo. Bude to spíš o tom, kdo první couvne,“ vysvětluje Schweigstill s tím, že ODS přichází s neskutečnými požadavky, které jsou nepřijatelné. Nepředpokládá, že by se během víkendu něco zásadního změnilo.

S tím ovšem nesouhlasí lídr Ano 2011 Zbyněk Šnajdr. Podle jeho slov by mohlo být definitivně rozhodnuto už dnes. „Jednání probíhala už v sobotu do pozdních nočních hodin. Myslím, že v neděli odpoledne už bychom mohli mít jasno a v pondělí to mohli zveřejnit,“ nechal se v neděli dopoledne slyšet Zbyněk Šnajdr s tím, že on je s výsledkem spokojený, protože jeho strana zaznamenala tři sta procentní nárůst.

Noční jednání přiznává i současný místostarosta Petr Volf. Pro jeho hnutí Mělničané dopadly volby dobře. Získalo o jeden mandát více než v roce 2014. „Jednali jsme snad celou noc. Něco se domluvilo a nakonec to zase padlo, je to pořád dokola,“ svěřil se Volf.

Potvrzení koaličních jednání přišlo i od ODS. „Z výsledků máme radost, ODS s podporou Soukromníků výrazně posílila své zastoupení v zastupitelstvu města Mělník. Vyjednávání o koalicích již začalo a my se jich účastníme,“ uvedl lídr Tomáš Martinec.

O přízeň jediného mandátu ČSSD v podobě Milana Němce bude jistě zájem na obou stranách. Podle jeho slov se jeho strana nemaskovala za jiné názvy a stále obléká stejný dres. „Lidem je jedno, že někdo kandiduje jednou za tu a jindy za jinou stranu. Když jednou zradí, tak zradí vždycky,“ uvedl Milan Němec, čímž zřejmě naznačil, kterým směrem se jeho jednání v novém zastupitelstvu budou ubírat. „Já osobně jsem spokojen s výsledkem. Koaličních jednání se samozřejmě zúčastním, pokud mě osloví. Programy všech stran jsou podobné, je to hlavně o lidech. Možností je hned několik,“ připouští Milan Němec.

Vzhledem k tomu, jak dopadli Komunisté po celé zemi v komunálních i senátních volbách, mohl Rudolf Fidler, lídr NK a KSČM Za lepší Mělník říct, že jsou v Mělníku spokojeni. Získali hned dva mandáty. „Koaliční jednání probíhají napříč celým politickým spektrem a zatím se nic nevyřešilo. Pro nás je jednání otevřené na všechny strany,“ uvedl.

Nové politické hnutí Spojené síly pro Mělník, které se převážně skládalo z mladých nováčků, ve svých prvních komunálních volbách získalo jeden mandát. Ten nakonec ale nepřipadl lídru Oskaru Blažkovi, ale až desátému Ladislavu Pořízkovi. „Pro mě je zklamání, že nemáme alespoň dva mandáty, což teď komplikuje jednání mezi velkými subjekty, aby vzniklo něco pevnějšího,“ uvedl Blažek s tím, že Spojené síly pro Mělník budou fungovat i nadále a budou se aktivně zapojovat do dění v Mělníku.