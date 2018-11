Koaliční smlouva podepsána. Mělník bude mít tři místostarosty

Cítov - Základní organizace Cítov Českého svazu chovatelů letos slaví několik významných výročí. Organizace si připomíná 50 let od založení, 35. výročí otevření chovatelského areálu a v sobotu 3. listopadu a v neděli 4. listopadu se uskutečnila v pořadí 110. výstava. Krásná kulatá výročí chovatelé dávají do souvislosti se 100. výročím vzniku republiky a 750 let trvání obce Cítov.