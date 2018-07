Kokořínská ulice bude uzavřena až od pondělí

Všejany /FOTOGALERIE/ - I když měli velkou konkurenci v podobě poděbradských Barev léta, organizátoři se nebáli do toho jít. V pěkném prostředí areálu koupaliště, kde je pódium a částečně i hlediště zastřešené, se do toho v sobotu na Koupák Festgu opřely kapely jako Razz, Wotazník, Nespoutaní hoši, TMZTM, Eclipse of Heaven či Green Day Revival.