Kokořínskou ulicí za přejezdem od neděle neprojedete

Mělník – Od neděle bude uzavřena část Kokořínské ulice. Řidiče čekají po celé prázdniny dopravní komplikace.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Kokořínská ulice je hlavní příjezdovou trasou do Mělníka směrem od Mšena. Uzavřena bude po celé své šířce, ale zatím jen v části od železničního přejezdu směrem nahoru ke Chloumku. Od kolejí směrem k čerpací stanici Shell se bude zavírat až během července.

Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla začnou v Kokořínské pracovat vodárny, které zrenovují kanalizaci v délce asi 350 metrů. „Dojde k úplně uzávěrce Kokořínské ulice, protože kanalizace je tu umístěna v hloubce čtyř metrů, takže výkopy budou muset být široké,“ vysvětluje místostarosta. Jakmile společnost Vodárny Kladno Mělník zde dokončí pokládků nového potrubí, bude tím kompletně dokončena celá lokalita mělnických Blat.

Potom město nechá položit zcela nový povrch komunikace a budou dokončeny i chodníky, na které místní čekají už skoro dva roky. „Chodník se nedělal z toho důvodu, že jsme věděli, že se budou dělat kanalizační přípojky do jednotlivých domů,“ říká Schweigstill.

Všechny práce by tu měly být dokončeny do konce září. Tři měsíce si tak řidiči budou muset zvykat na objízdnou trasu, která povede od Mšena do Dobrovského ulice směrem do Chloumecké.

V první polovině července se potom uzavře druhá část Kokořínské ulice, tedy od železničního přejezdu k čerpací stanici. Tady se bude opravovat mostek přes Pšovku, který je v havarijním stavu. A rozšiřovat se bude i křižovatka ulic Nádražní a Kokořínská. „Hlavně bojujeme za to, aby se všechny práce zkoordinovaly a proběhly v tomto úseku ve stejném termínu,“ doplnil místostarosta.

Za dva týdny tedy bude objízdná trasa změněna. „Povede Dobrovského ulicí, částí Kokořínské a pak bude ulice Šafaříkova obousměrná, kudy povede i trasa autobusové linky, aby byla obsloužena hromadnou dopravou i Blata,“ vysvětluje Schweigstill.

Další plánované omezení dopravy způsobí oprava rondelu u Mefritu a části silnice z města do Vehlovic. Bude zahájena ale až po ukončení oprav v Mladoboleslavské. „Lépe řečeno omezení dopravy plynoucí z této stavby bude až po ukončení omezení na silnici číslo šestnáct ve Skuhrově,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Třetí stavbou na území Mělnicka pod vedením ŘSD je oprava komunikace na silnici číslo devět z Obříství do Větrušic. Ani tady ovšem ještě není podepsaná smlouva se zhotovitelem. „Předpokladem je, že začneme pracovat ve Skuhrově, budeme pokračovat Obřístvím a naposledy přijde na řadu kruhový objezd u nového mostu,“ dodala Ledvinová.

Objízdné trasy po uzavření Kokořínské

1. Etapa – Řidiči jedoucí od Mšena musí zahnut doprava do Dobrovského ulice, pokračovat rovně a v Chloumecké ulici doleva na železniční přejezd u Evy.

2. Etapa – po uzavření celé Kokořínské povede objížďka Dobrovského ulicí, částí Kokořínské a pak bude ulice Šafaříkova obousměrná pro veškerou dopravu.