Kokořín /FOTOGALERIE/ – Poslední březnovou sobotu se pod hradem Kokořín odehrál tradiční jarmark. Letošní rok byl ale výjimečný. Jarmarkem prošel historicky největší počet lidí. Do karet hrálo počasí, otevření hradu Kokořín po zimě i nedaleký Podkováň fest.

Akci si chválila například Lucie Petržílková, která v Kokořínském Dole pěstuje levanduli, kterou na jarmarku prodávala. „Jsem tady teprve asi půl hodiny, dosud prodávali synové, ale je to podle mne prozatím nejrozsáhlejší akce. S každým půlrokem to tady nabývá na síle,“ popsala. Rekordní účast potvrdil i její syn Jakub, který byl na akci od časného rána. „Je to tady dneska bezvadné, spousta lidí,“ řekl.