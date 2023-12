/VIDEO, FOTO/ V předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je schopnost hudby sjednocovat více než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy sílu hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let a i letos to nebude jinak.

Česko zpívá koledy - Mělník. | Video: Monika Pustinová / RC Chloumek

Minulý rok se tato oblíbená akce po dvou covidových letech vrátila v živé podobě na české náměstí, kostely a další místa. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají ve středu 13. prosince od 18 hodin.

Zpívat se bude i na Mělníku konkrétně na náměstí Míru přímo u stromečku. Do akce se zapojila Hudební škola Yamaha pod taktovou Jany Šebestové. Do města na soutoku se zpívání koled vrací po pěti letech. „Chtěli jsme obnovit tradici. Přišlo mi i správné, aby tak velké město, jako je Mělník, si společně zazpívalo u stromečku. Lidé si mohou na místě zapůjčit rytmické nástroje. Je to moc pěkná celorepubliková tradice,“ říká organizátorka Jana Šebestová.

Podívejte se na záznam loňského hlavního koncertu Česko zpívá koledy:

Zdroj: Youtube

Mohutný chór zazpívá druhou prosincovou středu opět šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty písní najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli jejich počet už v polovině listopadu překročil číslo 200, máte pořád možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Součástí akce bývají i živé koncerty, ty se tentokrát uskuteční v Plzni s kapelou Čechomor a v Ústí nad Labem, kde koledy zahraje a zazpívá Divokej Bill.