Kolíčky si na hruď připnuly vítězství v Kralupech

Kralupy /FOTOGALERIE/ - Další ze série oblastních turnajů soutěže pIšQworky se konal minulý týden na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou. Boje o zlatý pohár se zúčastnilo 13 týmů. Nejlépe si vedly Kolíčky z Gymnázia Čelákovice.

Turnaj přišel zahájit ředitel zdejšího gymnázia, který přítomným pověděl, jak kdysi piškvorky pod lavicí sám hrál. Na závěr svého proslovu vyzval soutěžící, aby si s ním zahráli jeden duel na tabuli. Boj to byl opravdu napínavý, protivníci se nakonec dohodli na remíze. Následně pořadatelka seznámila všech 13 týmů s pravidly, představila partnery soutěže a turnaj oficiálně odstartovala.

Po rozřazení do skupin a úvodních zmatcích se hráči usadili do svých bojových pozic a začali s hrou. Podle koordinátorky Beáty Davidové byla skupinová utkání konečná pro Havlíčky 1, Piškvorkové hrušky a Atlas. Ani Bagři a Zagros se neprobojovali do play-off.

„Stejně jako ve skupině, i v pavoukovi byly bezkonkurenčně nejlepší Kolíčky. Každý duel, který se jím dostal po rukou, bez zaváhání vyhráli,“ uvádí Davidová. Do semifinále se spolu s nimi probojovali i božští Božani, Los Retardos a Piškvorkové mandarinky. Dříve neporazitelné Kolíčky našly soupeře sobě rovného, proto postup do boje o zlato musel rozsoudit rozstřel. Kolíčky sebraly všechny své síly a pět v řadě spojily jako první.

V zápase o 3. místo se proti sobě posadili Božani a Piškvorkové mandarinky, oba z Masarykova klasického gymnázia v Říčanech. Poslední pomyslná medailová pozice nakonec připadla Mandarinkám. A jak to vypadalo v utkání o pIšQworkové prvenství? Bitva Los Retardos z domácího Dvořákova gymnázia a Kolíčků z Gymnázia Čelákovice byla velkolepá. Napínavé finále sledovali všichni kolemjdoucí, závěrečný potlesk si nakonec zasloužily Kolíčky, které své protivníky porazily 20:0. Oba týmy se potkají i na krajském turnaji, který se bude konat 27. listopadu.

Pořadí:

1. místo – Kolíčky (Gymnázium Čelákovice) ve složení: Jaroslav Konečný, Adam Wagner, Jan Havel, Filip Drábek, Daniel Paál

2. místo – Lost Retardos (Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou) ve složení: David Novák, Jan Zmátlík, Kryštof Kuptík, Adam Basl, Jan Ptáček

3. místo – Piškvorkové Mandarinky (Masarykovo klasické gymnázium Říčany) ve složení: Jan Hromas, Kristýna Otrubová, Martin Vystrčil, Pavel Zemen, Jana Kobrová

Anna Švaňhalová