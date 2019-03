Zároveň ovšem dodala, že výměna mostku nebude jen o tomto. „Velmi důležitá je rovněž stavba nového podloží, které je pochopitelně také ve špatném stavu. I proto je třeba občany upozornit na to, že průchod přes výše uvedenou lávku bude až do neděle 30. června letošního roku zcela vyloučen,“ řekla.

Chodci, kteří půjdou z Nerudovy ulice, budou muset použít přechod v ulici S.K. Neumanna ve směru do Jiráskovy ulice. Ti, co půjdou naopak od sídliště Hůrka, musí přejít dočasný přechod v Podřipské ulici ve směru do Tyršovy. A chodci, kteří půjdou z ulice Tyršova ve směru do ulice Nerudova, musí pokračovat do Riegrovy, dále pak po přechodu, který je řízen světelnou signalizací, přes silnici v Mostní ulici a směrem do Palackého.

Technické služby města Kralupy nad Vltavou mají ve správě celkem šestadvacet mostů a můstků. Letos se budou ještě opravovat mostky v ulici Přemyslova a na Budečské stezce.