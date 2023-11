Komunální politika s vtipem a nadhledem. Tajemný autor komiksu baví Mělník

/FOTOGALERIE/ Že to na Mělníku mezi zastupiteli vře, není žádným tajemstvím. Naopak se z toho stala dlouhotrvající tradice. Nekonečné dohady na jejich zasedáních jsou pro mnohé občany na místě i sledující přímé přenosy z domova dost únavné. Někteří se tam ale naopak královsky baví. A když se k tomu přidá grafický talent, vtip a nadhled, zprostředkuje to i ostatním. Už čtvrtý díl komiksu představil na sociální síti tajemný autor vystupující pod pseudonymem Občan Mělnický. Co svěřil Deníku?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Komiksy na téma mělnické zastupitelstvo baví tamní obyvatele. | Foto: se souhlasem Občana Mělnického

Neznámý výtvarník si stojí za tím, že je nestranný. „Moje komiksy rozhodně nemají nikoho urážet nebo podráždit. Myslím, že je v dnešní době potřeba se alespoň trochu pobavit a zasmát, přece jen příležitostí k radosti - vzhledem k tomu, co se děje ve světě - mnoho nemáme,“ řekl Deníku Občan Mělnický, který chce setrvat v utajení. „Pokud jde někdo s kůží na trh jako zastupitel, musí počítat s kritikou i s tím, že se budou lidé na jeho účet bavit," poznamenal. Kam na střední školu? Žáci mohli najít inspiraci na veletrhu v Mělníku Podle internetového baviče jsme jako národ ve vymýšlení vtipů velmi rychlí a pohotoví. „Není těžké někoho naštvat a udělat další díl urážlivější. Ale já jen opakuji to vtipné bez vulgarismů," připomněl Občan Mělnický. Zdůraznil, že první z jeho příspěvků se objevil už za bývalého vedení města „Nestojím za nikým," zdůraznil autor, který komiksy zveřejňuje na svém facebookovém profilu a dále sdílí ve dvou mělnických skupinách, melnik city a melnik ok. Další zdražení. Poplatek za odpady bude vyšší v Mělníku i v Neratovicích Jeho výtvory pobavily nejen občany, ale i samotné zastupitele, kteří v komiksech vystupují. Například Jan Rohlík (Mělník 2022) uvedl, že se nad svou karikaturou zasmál a dokonce si ji dal jako profilovou fotku na svém soukromém facebookovém profilu. „Tohle když viděl můj švagr z Francie, hned volal a doslova se řezal smíchy. Taky se mi to líbí a hned jsem si karikaturu dal na profil," potvrdil koaliční zastupitel Rohlík, který od Občana Mělnického získal přezdívku Monsieur Crosissant. Jaké další perličky plánuje neznámý autor dále, Deníku neprozradil.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu