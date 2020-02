Celková rekonstrukce by měla zahrnovat výměnu podloží, nový rozvod elektřiny, plynu a vodovodů a také opravu kanalizace. „Tyto akce si budou investovat síťaři. Město bude investovat do celého podloží. Vznikne zcela jiný povrch. Budou tam zvlášť oddělená parkovací místa, nové chodníky, nové veřejné osvětlení a také tam bude vysazeno 80 nový stromů,“ uvedl místostarosta Libor Lesák.

Práce se budou týkat první poloviny komunikace, tedy té části od vjezdu k sídlu hasičů směrem k Přemyslově ulici. V tuto chvíli se hledá dodavatel. Výběrové řízení by mělo být uzavřeno do konce února. Samotné práce by pak měly začít v březnu, a v listopadu již by mělo být kompletně hotovo.

Město opravu zaplatí ze svého rozpočtu. „Žádné dotace v tomto případě nejsou,“ dodal místostarosta.

Během realizace dojde k jistému omezení provozu, proto radnice prosí místní občany o pochopení a trpělivost. „Ulice bude zčásti uzavřena, proto bych chtěl poprosit všechny občany, kteří tam bydlí, o nějakou shovívavost. Přestože to bude rozděleno na pět etap, tak v některých úsecích nebudou moci zajíždět do vlastních nemovitostí a budou muset stát opodál,“ doplnil místostarosta s tím, že se město vynasnaží, aby se občanům vytvořil nějaký prostor.