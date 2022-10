Zabaveno přes 5000 podniků

V roce 1948 propadlo státu přes pět tisíc podniků a komunisté s podnikateli rozhodně nezacházeli v rukavičkách. Nazývali je třídními nepřáteli, cizím tělesem v národním hospodářství a častovali je slovy parazité a šmelináři. Nemilosrdně probíhalo i zabavování jejich majetku.

Františka Fraňka nechali ještě rok působit jako národního správce svého bývalého podniku, poté rodinu záměrně rozdělili. Ze dne na den vystěhovali všechny z bytu a Františka Franka poslali pracovat do Velkého Meziříčí. Odstěhovat se za ním bylo v té době nemožné a on sám mohl navštěvovat rodinu pouze jednou týdně, a to v neděli.

Pamětnice si vybavuje zážitek, který vystihuje šílenství doby. V době, kdy už továrnu rodina Fraňkových nevlastnila, se i přes to dál pořádaly oslavy Mikuláše, které byly zavedeny ještě za jejího otce. Jedné se účastnila i Olga. „Zazpívala jsem jednu lidovou písničku a myslela si, že dostanu nadílku jako ostatní děti. Ale nedostala jsem nic a vyvedli mě ven, že tam nemám co dělat. Jeden pán dokonce řekl, že naši rodinu měli postavit ke zdi a postřílet nás jako v Rusku. Plakala jsem venku na schodech a bála se jít domů. Bála jsem se výprasku, protože jsem asi zase udělala něco špatného. Tento pocit viny mě provázel celý život,“ vzpomíná.

Maminka to nezvládla

Marie Fraňková se třemi dětmi, dosud zvyklá na pohodlí, materiální dostatek a společenský status, zůstala bez muže a bez prostředků na všechno sama. Většina dosavadních přátel se od ní odvracela, protože měli strach se s Fraňkovými stýkat.

Frustraci si vybíjela na tehdy tříleté Olze, která před dělníky bezelstně opakovala nadávky na konkrétní komunisty, které slýchávala doma. „Na maminku to byl ohromný nápor, na který nebyla připravená. Byla zvyklá na úplně jiné poměry a teď jí brali půdu pod nohama. Mě vnímala jako element, který ohrožuje celou rodinu. Takže mě na dvoře u fabriky, kde jsme bydleli, veřejně hubovala, svlékla mě do naha a bila mě před lidmi, aby ukázala, že se od těch nadávek na komunisty distancuje, že mě vychovává,“ vypráví.

Když dostali příkaz k vystěhování, směřovala cesta Olgy s matkou a sourozenci do zchátralém zámku v Dolních Beřkovicích, kde se nacházelo několik holobytů bez příslušenství. Rodina si nestihla vzít z rychlého přesunu všechny potřebné věci.

Trauma z překotného stěhování způsobilo, že se Marie Fraňková dva roky neodvažovala vybalit nábytek a zařízení. „Bála se, že nás znovu vystěhují a nestihneme to pobrat, takže jsme žili pořád v provizoriu. Nám dětem nevadilo, v čem žijeme, maminka to ale nesla hodně špatně, byla nervově labilní.“

Okraj společnosti

Malá Olga, která měla před rokem 1948 kamarády mezi dětmi zaměstnanců otcovy továrny, se cítila osaměle. Ty samé děti na ni házely kameny nebo křičely ať odejde, že „její rodiče chtějí válku“. Nové kamarády si našla až na zámku, kde bydlely podobně společensky deklasované rodiny.

„V první třídě jsme měli pana řídícího, který za války udával na gestapu, měl tedy hříchy z války a o to více se chtěl zalíbit komunistům. Když se slavil vítězný 25. únor, musela jsem hned ráno do kouta. A když už jsem tam stála nějakou dobu, křičel na mě, že se na mě nemůže dívat ani do toho kouta a ať jdu za dveře na chodbu. Šla jsem tedy na chodbu a tam jsem brečela jak želva. Jeho žena, paní řídící, mě slyšela – měli ve škole byt, tak mě vzala k nim do kuchyně, uvařila mi kakao a dala mi buchty. Když pan řídící přišel o přestávce na svačinu domů, zkoprněla jsem hrůzou, že mi vynadá, když mě nenašel za dveřmi na školní chodbě, ale u nich za stolem s kakaem. On byl ale jako mílius. Vyptával se mě, co mám ráda, co čtu, a byl hrozně milý… Zkrátka to, co předváděl ve třídě, bylo jen divadýlko pro děti, potažmo jejich rodiče, ale já to tenkrát nechápala,“ zavzpomínala.

Po absolvování deváté třídy měly děti Fraňkovy dveře k maturitním oborům zavřené.

Po dvou neúspěšných pokusech dostat se na střední zahradnickou školu v Mělníku jí maminka sehnala protekci do střední zahradnické školy v Děčíně. Tady se pamětnice po mnoha letech svobodněji nadechla. „Už byl rok 1962, tuhý režim se začal uvolňovat a vzali mě. Byli tam zajímaví kantoři – mladí a nezatížení, panovala tam přátelská atmosféra, všechny nás obor opravdu bavil a zajímal.“

Osudné kolejiště

Oslavy nového roku 1964 se Olze staly osudným. Když tehdy devatenáctiletá jela v neděli večer na internát do Děčína, srazila ji lokomotiva s opilými želežničáři, kteří oslavovali Nový rok a na kolejišti neměli co dělat. V nemocnici jí museli amputovat obě nohy.

Po sedmi měsících, kdy dostala protézy, ve škole dohnala veškeré učivo. „Cítila jsem velkou podporu. Ale nikdo mě moc nelitoval a nešetřil a to bylo dobře, protože mě to motivovalo se s tím vším poprat,“ říká pamětnice.

O dva roky později odmaturovala. Ve třiadvaceti letech se jí narodil syn Honzík a ve třiceti se provdala za kamaráda z dětství, syna z rodiny, která žila také na zámku. S ním pak měla ještě další tři děti. Po maturitě pracovala v podniku Sempra. Dnes studuje na Univerzitě třetího věku historii a pracuje ve společnosti ESBU (Ekumenická setkávání s Biblí a uměním).

